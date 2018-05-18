Konut teslimlerinde alınan yüzde 18’lik KDV oranının yüzde 8’e düşürülmesinin ardından bir hamle de işyerleri için geldi. Buna göre Bakanlar Kurulu kararıyla konutun ardından iş yeri teslimlerinde de uygulanan KDV oranı, 31 Ekim'e kadar yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.

TAPU HARCI DA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Tapu harcı oranı da binde 20’den binde 15’e düşürülmüştü.



