Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu Beşiktaş Belediyesi önünde açıklama yaptı

Adem Özdoğan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Beşiktaş Belediyesi Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından bugün Beşiktaş Beledyesi'nin önüde bir konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu konuşmasında hükümeti çok sert bir dille eleştirdi.Bizi hiç kimse susturamaz. Biz hakkı, hukuku, adaleti savunuyoruz. İktidar sahiplerine sesleniyorum. Bizi kendi partileriniz gibi düşünmeyin. CHP, avukat odalarında kurulan değil, savaş meydanlarında kurulan bir partidir. Herkesin hakkını, hukukunu koruyan bir partidir. Her mazlumun hakkını ve hukukunu koruyan bir partidir. Çünkü adaletin oladığı yerde insan olmaz. Keşke bugün biz emeklileri, enflasyonu, işsizliği tartışsaydık ama kendileri geliyorlar gündeme egemen olamıyorlar. Gündemi değiştirmek istiyorlar. Nasıl? CHP'li belediye başkanlarını alırsak gündemi değiştiririz. Sonuna kadar emeklinin de işsizin de taşeron işçisinin de hakkını savunacağız.Belediyelerimizle uğraşıyorlar, buradan sesleniyorum bütün Türkiye duysun. 14 belediye başkanımızı alsan dahi ne yaparsan yap İstanbul'u alacağız. İstanbul'a ihanet edenleri tek tek açıklayacağız. Hakkari'ye asfaltı Beşiktaş Belediyesi yaptı. Sen 15 yıldır oraya asfalt götürmedin, Beşiktaş Belediyesi götürdü.İhanet ettiler İstanbul'a hesap veriyorlar mı, hayır! Ben dünya lideriyim diyorsun, 16/9'u yıkamıyorsun. Bir binayi yıkamıyorsun. Bu milletin parasıyla hava basıyorsun. Fiyakanı sökeceğiz kimse şüphe etmesin. Hakimleri, savcıları ile korkutacaklar bizi. Şunu bütün Türkiye bilsin ki, eğer bir ülkede suçluyu hakim değilde siyasi otorite belirliyorsa o ülkede adalet iflas etmiş demektir. Bugün geldiğimiz nokta budur.Bizim özelliğimiz hesap vermeyi namuslu bir görev olarak görmektir. Siyasetçi her kurulun hesabını verir, siyasetçi kaçmaz. O nedenle biz hesap veririz. Burayla ilgili söylentiler çıktı evet geldiler, baktık. Tamamına müdahale etmişler herkes inceliyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletine güveniyoruz ama hükümet devlet olmaya kalkarsa devlet yara alır. Devlet bakidir, hükümet geçicidir. Devletin denetim elemanı gelir bir dosyayı ister, belediye başkanı dosyayı vermemiştir açığa alırsın anlarız. Ama dosyayı verdiyse adam gibi oturur bakarsın. Varsa yolsuzluk hep birlikte üzerine gidelim.Mal bildirimi sağlıklı değilmiş. Savcılık inceledi. Ataşehir Belediye Başkanımız da buyurun inceleyin dedi. Bizim belediye başkanlarımızın Man Adaları'nda kurulan şirketleri de yok. Bütün bunların sebebi: için ey Kılıçdaroğlu, sen neden benim yakınlarımın şirket kurduğunu açıkladın.İncelenmesi gerekiyor mu? Evet, gerekiyor. İncelenmiş. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu demi ki, bunların hiçbirisi doğru değil. Bunları İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu söylüyor. Daha ne istiyorsunuz? Belediye Başkanımız ihaleye fesat karıştırmış. İnceliyorlar. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü burada bir fesat falan yok diyor. Dosya Danıştay'a gitmiş, Danıştay da bu ihalede bir fesat falan yok demiş. Siz buna rağmen belediye başkanını açığa alıyorsunuz.Türkiye'de en çok denetlenen belediye Beşiktaş. 180'in üzerinde müfettiş geldi. Biz her kuruşun hesabını veririz. Hesap vermek demokrasilerde de, inanç sahibi olanlarda da vazgeçilmez bir kuraldır. Para milletin hesabı, her kuruşun hesabını elbette vereceğiz. Ben şimdi soruyorum Saray'a ne kadar para harcıyorsun? Bana bir kuruş hesap veriyor mu? Bütçeyi kaçırıyor, başka yerlerde harcıyorlar.Sanıyorlar ki tazminat davalarının ardından Kılıçdaroğlu korkacak. Senin feriştahın gelse bizi korkutamaz. Beşiktaş'ı daha önce ilgilemişler, bir şey bulmanız lazım diyor. Yazı geliyor tekrar, bir daha yazışıyorlar. Asla geri adım atmayacağız. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize devrettiği cumhuriyeti ve o bayrağı yücelteceğiz.Türkiye'nin gündemini değiştirmek istiyorlar. İşsizlik, enflasyon almış başını gidiyor. Emekli, asgari ücretli perişan. Sanıyorlarki biz belediyelerle uğraşırsak Kılıçdaroğlu bunları söylemez. Uğraşmazsanız namertsiniz. Sonuna kadar hesabını vereceğiz.