Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu, SP lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşecek

İTTİFAK SENARYOLARININ ARDINDAN GÖRÜŞME



KARAMOLLAOĞLU, MERAL AKŞENER'LE DE GÖRÜŞEBİLİR

Adem Özdoğan

Siyasette son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ankara'da yarın sürpriz bir görüşme gerçekleşecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, yarın saat 12.00'de bir araya gelecek.Görüşme, cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bir süredir kulislerde konuşulan ittifak senaryolarının ardından gerçekleşmiş olacak.SP lideri Temel Karamollaoğlu'nun ayrıca yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile de görüşebileceği ifade edildi.Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile halefi Abdullah Gül arasında yaşanan tartışmayla ilgili olarak, "Hainlik olarak olarak ifade etmek ne demokrasi ile ne de temel insan hürriyetleri ile bağdaşmaz" demiş ve 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimi için de "Biz Saadet Partisi olarak kazanabileceğimiz en güçlü adayı destekleyeceğiz" demişti.