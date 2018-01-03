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Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu, SP lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 12:00'de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşecek

03 Ocak 2018, Çarşamba 15:51
Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu, SP lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşecek
Siyasette son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ankara'da yarın sürpriz bir görüşme gerçekleşecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, yarın saat 12.00'de bir araya gelecek.
 

İTTİFAK SENARYOLARININ ARDINDAN GÖRÜŞME


Görüşme, cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bir süredir kulislerde konuşulan ittifak senaryolarının ardından gerçekleşmiş olacak.


KARAMOLLAOĞLU, MERAL AKŞENER'LE DE GÖRÜŞEBİLİR


SP lideri Temel Karamollaoğlu'nun ayrıca yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile de görüşebileceği ifade edildi.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile halefi Abdullah Gül arasında yaşanan tartışmayla ilgili olarak, "Hainlik olarak olarak ifade etmek ne demokrasi ile ne de temel insan hürriyetleri ile bağdaşmaz" demiş ve 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimi için de "Biz Saadet Partisi olarak kazanabileceğimiz en güçlü adayı destekleyeceğiz" demişti.
 

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