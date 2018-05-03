Son dakika... Kepçesiyle Yunan tarafına geçen Musa Alerik'e hapis ve para cezası

AVUKATI: BUGÜN VEYA YARIN TÜRKİYE'YE DÖNMESİ SAĞLANACAK

Yusuf Cevahir

Edirne'de, gümrüklü sahada iş makinesiyle çalışırken dün yanlışlıkla Yunanistan tarafına geçen işçi Musa Alerik, Yunan askerlerince gözaltına alınmıştı.Bu arada Yunan askerleri Alerik'in kullandığı kepçeye de el koyarak kendi sınır kapılarına götürmüş ve Alerik'in sınırı 8 metre sınırı geçtiğini iddia etmişti.Edirne Belediyesi kepçe operatörü Musa Alerik, bugün çıkarıldığı Yunan Mahkemesi tarafından 5 ay hapis cezası ile 1500 euro para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hapis cezasını ertelerken kepçeye de el koyma kararı verdi.Kararı açıklayan Musa Alerik’in avukatı Hüseyin Sıragezen, "5 ay hapis cezası, bin 500 euro da para cezası verildi. Kepçenin de müsadere kararı çıktı. Yalnız bu karar tecil edildiği için 3 yıl içerisinde benzer bir suç işlememesi halinde bu cezaları ödemeyecekler. Serbest kaldı. İadesi ile ilgili işlemler sürecek. Bugün veya yarın en geç Türkiye’ye dönmesi sağlanacak" diye konuştu.Türk kepçe operatörünün oğlu Onur Alerik de babasının serbest kalma haberini sevinçle karşıladıklarını belirterek, "Sevinçli bir durum. Kısmetse dönecek. Mutluyuz" dedi.