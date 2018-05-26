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Son dakika: Kiev'de bomba ihbari nedeniyle 5 metro istasyonu kapatıldı

Real Madrid ile Liverpool arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bomba ihbari nedeniyle 5 metro istasyonu kapatıldı.

26 Mayıs 2018, Cumartesi 14:31 Son Güncelleme: 26 Mayıs 2018, Cumartesi 14:58
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Ukrayna'nın başkenti Kiev bugün Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Ancak Ukrayna'dan gelen son dakika haberi final öncesi korkuya yol açtı. Kiev'de bomba ihbarı nedeniyle 5 metro istasyonunun kapatıldığı belirtildi. Bomba uyarısının ardından açıklama yapan metro operatörü 'İstasyonlar yolculara kapatıldı ve şuan kontroller gerçekleştiriliyor.' dedi.

Bomba olduğu söylenen metro istasyonlarının isimleri şu şekilde:

- Dnipro

- Hydropark

- Livoberezhna

- Arsenalna

- Heroiv Dnipra




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