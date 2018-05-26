Son dakika: Kiev'de bomba ihbari nedeniyle 5 metro istasyonu kapatıldı
Real Madrid ile Liverpool arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bomba ihbari nedeniyle 5 metro istasyonu kapatıldı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev bugün Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Ancak Ukrayna'dan gelen son dakika haberi final öncesi korkuya yol açtı. Kiev'de bomba ihbarı nedeniyle 5 metro istasyonunun kapatıldığı belirtildi. Bomba uyarısının ardından açıklama yapan metro operatörü 'İstasyonlar yolculara kapatıldı ve şuan kontroller gerçekleştiriliyor.' dedi.
Bomba olduğu söylenen metro istasyonlarının isimleri şu şekilde:
- Dnipro
- Hydropark
- Livoberezhna
- Arsenalna
- Heroiv Dnipra