Ukrayna'nın başkenti Kiev bugün Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Ancak Ukrayna'dan gelen son dakika haberi final öncesi korkuya yol açtı. Kiev'de bomba ihbarı nedeniyle 5 metro istasyonunun kapatıldığı belirtildi. Bomba uyarısının ardından açıklama yapan metro operatörü 'İstasyonlar yolculara kapatıldı ve şuan kontroller gerçekleştiriliyor.' dedi.

Bomba olduğu söylenen metro istasyonlarının isimleri şu şekilde:

- Dnipro

- Hydropark

- Livoberezhna

- Arsenalna

- Heroiv Dnipra











