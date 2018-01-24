Son Dakika... Kilis'e, Afrin'den 2 roket atıldı: Ölü ve yaralılar var

ROKET CAMİNİN KUBBESİNE İSABET ETTİ

CAMİ HARABEYE DÖNDÜ

VALİ: KENT MERKEZİNE 2 ROKET ATILDI







ROKETLERİN ATEŞLENDİĞİ BÖLGE VURULDU

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Kilis’e roketlerin atıldığı Darmık Dağı abluka altına alındı

Son Dakika...Kilis Valiliği yakınına roket atıldı

Mehmet Nuri Turan

Suriye'nin Afrin kentinden terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen iki roketten biri, bugün saat 18.15'te Kilis'in Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan tarihi Çalık Camisi'ne, diğeri de 25 dakika sonra saat 18.40'ta 100 metre uzaklıktaki Kazım Karabekir Mahallesi'ne atıldı.Roketlerden ilki Çalık Camisi'nin kubbesine isabet edip gürültüyle patladı. Camide büyük hasar oluştu. Saat 17.56'da okunan ezan sonrası gelip akşam namazını kılan cemaatten 8 kişi, camiden çıktıkları sırada yaralandı.Camide can pazarı yaşanırken, olay yerine kısa sürede sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere taşınırken, güvenlik güçleri olası yeni bir saldırıya karşı caddedeki vatandaşları uyarıp olay yerinden uzaklaştırdı. Patlayan roketle kubbesi açılan cami, harabeye döndü.Bundan 25 dakika sonra saat 18.40'ta, tarihi camiye 100 metre uzaklıktaki Kazım Karabekir Mahallesi'ne bir roket daha atıldı. Bu saldırıda ise 4'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. 5 kişi de hastaneye kaldırıldı.Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, 100 metre mesafeyle kent merkezine iki roket atıldığını belirterek, "Biri namaz sırasında camiye atıldı. Burada 8 yaralımız var, 2'sinin durumu ağır. Daha sonra 100 metre ilerisinde Kazım Karabekir Mahallesi'ne 1 roket daha atıldı. Burada da çıkan dumandan etkilenen 4'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı. 2 ağır yaralımız var" dedi.Vali Tekinarslan'ın açıklamasından bir süre sonra, hastaneye kaldırılan ağır yaralılardan 1'i, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Saldırının ardından roketlerin atıldığı bölge, güvenlik güçlerince tespit edilerek, sınırda konuşlu topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı.Afrin tarafından YPG'li teröristler tarafından atılan 2 rokete obüs atışları ile karşılık verildi.Kilis'te camiye atılan roketi saldırıda yaralanan Suriyeli Tarık Tabak hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Caminin kubbesine isabet eden roketle yaşamını yitiren diğer kişinin ise Muzaffer Aydemir olduğu belirlendi. 11 yaralının tedavilerine ise hastanelerde devam ediliyor.DHA-İHA