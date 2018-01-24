Son Dakika... Kilis'e, Afrin'den 2 roket atıldı: 1 ölü 12 yaralı var

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen bir roket, akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Çalık Camisi'ne isabet etti.
EN AZ 10 KİŞİ YARALANDI
Patlamada camide hasar oluşurken, caddede bulunan bazı kişiler yaralandı. En az 10 kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere taşınırken, güvenlik güçleri olası yeni bir saldırıya karşı caddedeki vatandaşları uyarıp olay yerinden uzaklaştırdı.
Caminin içinden ilk görüntü...
KİLİS'E İKİNCİ ROKET ATILDI
Kilis Kazım Karabekir Mahallesi'ne 1 roket daha atıldı. Bu saldırıdan yaklaşık yarım saat önce camiye roket atılmış, olayda en az 10 vatandaşımız yaralanmıştı.
VALİ AÇIKLAMA YAPTI: 2 YARALININ DURUMU AĞIR
Vali Mehmet Tekinarslan, yaptığı açıklamada, "Suriye'den atılan roket namaz esnasında Çalık Camisi'ne isabet etti, yaralılar var. Hayati tehlikesi olanlar da bulunuyor." dedi.
Vali Tekinarslan hain saldırıda 8 vatandaşın yaralandığını, 2 vatandaşın durumunun ağır olduğunu söyledi.
Tekinarslan 2. bir roketin de 100 metre ilerideki bir eve isabet ettiğini, oradaki 4'ü çocuk 5 kişinin dumandan etkilendiğini, durumlarının iyi olduğunu söyledi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kilis'e düşen 2 roket sonrası ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Kilis’e roketlerin atıldığı Darmık Dağı abluka altına alındı
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Mehmet Nuri Turan