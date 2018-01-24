Son Dakika... Kilis'e, Afrin'den 2 roket atıldı: 1 ölü 12 yaralı var

EN AZ 10 KİŞİ YARALANDI

KİLİS'E İKİNCİ ROKET ATILDI

VALİ AÇIKLAMA YAPTI: 2 YARALININ DURUMU AĞIR

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kilis’e roketlerin atıldığı Darmık Dağı abluka altına alındı

Son Dakika...Kilis Valiliği yakınına roket atıldı

Mehmet Nuri Turan

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen bir roket, akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Çalık Camisi'ne isabet etti.Patlamada camide hasar oluşurken, caddede bulunan bazı kişiler yaralandı. En az 10 kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi.Yaralılar ambulanslarla hastanelere taşınırken, güvenlik güçleri olası yeni bir saldırıya karşı caddedeki vatandaşları uyarıp olay yerinden uzaklaştırdı.Kilis Kazım Karabekir Mahallesi'ne 1 roket daha atıldı. Bu saldırıdan yaklaşık yarım saat önce camiye roket atılmış, olayda en az 10 vatandaşımız yaralanmıştı.Vali Mehmet Tekinarslan, yaptığı açıklamada, "Suriye'den atılan roket namaz esnasında Çalık Camisi'ne isabet etti, yaralılar var. Hayati tehlikesi olanlar da bulunuyor." dedi.Vali Tekinarslan hain saldırıda 8 vatandaşın yaralandığını, 2 vatandaşın durumunun ağır olduğunu söyledi.Tekinarslan 2. bir roketin de 100 metre ilerideki bir eve isabet ettiğini, oradaki 4'ü çocuk 5 kişinin dumandan etkilendiğini, durumlarının iyi olduğunu söyledi.Kilis'e düşen 2 roket sonrası ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.