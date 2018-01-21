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Son Dakika.... Kilis'e roket atıldı

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü mevzilerinden atılan 1 roket mermisi, akşam saatlerinde Kilis kent merkezindeki 1 eve isabet etti. Ekrem Çetin Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evin çatısına isabet eden roketin patlamasıyla evde ve çevrede hasar oluşurken, yaralanan olmadı

21 Ocak 2018, Pazar 21:26
Son Dakika.... Kilis'e roket atıldı
Olay yerinde inceleme yapan Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan da ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.


VALİ ATA, REYHANLI'DA İNCELEME YAPTI


​Hatay'ın Reyhanlı ilçe merkezine roketli saldırı yapılmıştı. 4 roketin isabet ettiği saldırıda 1 Suriyeli öldü, 4'ü ağır 37 kişi de yaralandı. Akşam saat 18.30 sıralarında, ilk olaydan 1.5 saat sonra 3 roket daha atıldı. Reyhanlı'ya 1.5 saat arayla toplam 6 roket atılmış oldu.

Hatay Valisi Erdal Ata, Reyhanlı'da roket isabet eden bölgelerde inceleme yaptı. Roketli saldırıda yaralananları da hastanede ziyaret eden Vali Erdal Ata, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Reyhanlı'ya roketli saldırılarda, 4'ü ağır 37 kişinin yaralandığı bildirildi.

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