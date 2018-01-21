Son Dakika.... Kilis'e roket atıldı



VALİ ATA, REYHANLI'DA İNCELEME YAPTI

Son Dakika... Hatay’ın Reyhanlı ilçesine Afrin'den roket yağdı! 1 ölü, 37 yaralı

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Mehmet Nuri Turan

Olay yerinde inceleme yapan Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan da ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.​Hatay'ın Reyhanlı ilçe merkezine roketli saldırı yapılmıştı. 4 roketin isabet ettiği saldırıda 1 Suriyeli öldü, 4'ü ağır 37 kişi de yaralandı. Akşam saat 18.30 sıralarında, ilk olaydan 1.5 saat sonra 3 roket daha atıldı. Reyhanlı'ya 1.5 saat arayla toplam 6 roket atılmış oldu.Hatay Valisi Erdal Ata, Reyhanlı'da roket isabet eden bölgelerde inceleme yaptı. Roketli saldırıda yaralananları da hastanede ziyaret eden Vali Erdal Ata, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Reyhanlı'ya roketli saldırılarda, 4'ü ağır 37 kişinin yaralandığı bildirildi.