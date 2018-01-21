Son Dakika.... Kilis'e roket atıldı: Yaralılar var

VALİ ATA, REYHANLI'DA İNCELEME YAPTI

Son Dakika... Hatay’ın Reyhanlı ilçesine Afrin'den roket yağdı! 1 ölü, 47 yaralı

TSK, Afrin’i obüslerle bombardımana tutuyor

Mehmet Nuri Turan

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan olay yerinde inceleme yaptı.​Hatay'ın Reyhanlı ilçe merkezine roketli saldırı yapılmıştı. 11 roketin isabet ettiği saldırıda 1 Suriyeli öldü, 4'ü ağır 47 kişi de yaralandı. Akşam saat 18.30 sıralarında, ilk olaydan 1.5 saat sonra 3 roket daha atıldı. Reyhanlı'ya 1.5 saat arayla toplam 6 roket atılmış oldu. Gün sonunda atılan roket sayısı 11 oldu.Hatay Valisi Erdal Ata, Reyhanlı'da roket isabet eden bölgelerde inceleme yaptı. Roketli saldırıda yaralananları da hastanede ziyaret eden Vali Erdal Ata, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Reyhanlı'ya roketli saldırılarda, 4'ü ağır 47 kişinin yaralandığı bildirildi.