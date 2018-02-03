Son dakika... Kilis Süngütepe'deki sınır karakoluna saldırı

NÖBET KULESİ VURULDU

TSK'DAN AÇIKLAMA

AFRİN'DEN DE ŞEHİT HABERİ VAR

ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Senim Tanay

Saldırı saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Burseya Dağı eteğindeki Süngütepe Hudut Bölüğü'ne bağlı İlhami Hardal Piyade Hudut Karakolu’na tanksavar atışı ile saldırı gerçekleştirildi.Saldırıda Burseya Dağı’nın eteklerinde yer alan eski adı Saatli Hudut Karakolu olan binanın nöbet kulesi vuruldu.Saldırı sonucu 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.TSK'dan yapılan açıklamada, "Kilis Hudut bölgesinde düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu" denildi.Türk Silahlı Kuvvetlerri (TSK) yaptığı açıklamada 1 askerin de Afrin'de şehit düştüğü duyurdu.Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda Uzman Çavuş Ali Yılmaz (25) şehit oldu.Şehidin, Isparta merkezde oturan ailesine şehadet haberi verildi. Bekar olan ve 2015 yılında uzman çavuşluğa başlayan Ali Yılmaz’ın Bitlis’te görev yaparken Afrin’deki operasyona katıldığı belirtildi.