Son Dakika...Kilis Valiliği yakınına roket atıldı



GÜN İÇERİSİNDE 3 TANE DAHA ATILMIŞTI

Serap Belovacıklı

Kilis’te Ekrem Çetin Mahallesi Genç Osman Caddesi’nde valilik konağı ile polis evine yaklaşık 50 metre mesafedeki bir evin bahçesine ve yakınlardaki boş bir araziye 2 adet roket atıldı. Bölgeye çok sayıda AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtiliyor.Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin’de bulunan terör örgütü PKK/PYD üyeleri tarafından Kilis Kazım Karabekir Mahallesi’ne gün içerisinde 3 adet roket atılmıştı. Roketlerin biri boş araziye, bir tanesi bir binanın boş arazisine, bir tanesi de 3 katlı binaya isabet etmişti. Roketli saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilmişti.