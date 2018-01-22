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Son Dakika...Kilis Valiliği yakınına roket atıldı

Kilis’te polis evi ve valilik konağı yakınlarına 2 roket atıldı. Çok sayıda ekibin olay yerine sevk edildiği öğrenildi.

22 Ocak 2018, Pazartesi 17:46
Son Dakika...Kilis Valiliği yakınına roket atıldı
Kilis’te Ekrem Çetin Mahallesi Genç Osman Caddesi’nde valilik konağı ile polis evine yaklaşık 50 metre mesafedeki bir evin bahçesine ve yakınlardaki boş bir araziye 2 adet roket atıldı. Bölgeye çok sayıda AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtiliyor.


GÜN İÇERİSİNDE 3 TANE DAHA ATILMIŞTI


Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin’de bulunan terör örgütü PKK/PYD üyeleri tarafından Kilis Kazım Karabekir Mahallesi’ne gün içerisinde 3 adet roket atılmıştı. Roketlerin biri boş araziye, bir tanesi bir binanın boş arazisine, bir tanesi de 3 katlı binaya isabet etmişti. Roketli saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilmişti. 

 


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