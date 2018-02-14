Son dakika Kim Kardashian nereli? Kim Kardashian Erzurumlu mu Karslı mı? Kim Kardashian'ın soyağacının Erzurum Kars'a uzandığı ortaya çıktı



KİM KARDASHİAN NERELİ? KİM KARDASHİAN'IN ATALARI ERZURUM'A GÖÇ ETTİ



Kim Kardashian'ın dedesi 1913 yılında Türkiye'den ayrıldı



“Erzurumlulardan Kim Kardashian'ı tanıyor musunuz? sorusuna ilginç yorumlar”

KİM KARDASHİAN DOĞUMDAN SONRAKİ İLK ÜSTSÜZ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI





KARS KIM KARDASHIAN'A TEPKİ GÖSTERDİ!



KIM KARDASHIAN HİÇ KENDİNİ YORMASIN KESİNLİKLE BURALI OLAMAZ

Can Hakman

Aile kökleri Türkiye'ye dayanan Ermeni asıllı ABD'li TV yıldızıortaya çıktı. Sosyal medyadamerak ediliyor. Seksi yıldız'ınmu yoksamı olduğu ile ilgili çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. İngiliz Daily Mail gazetesi Kardashianların, Erzurum'da ve Kars'ın Karakale köyünde yaşamış atalarına ait fotoğrafları yayınladı.'ın büyük büyük babası Hovhannes Miroyan ile büyük büyük annesi Lusyak Çorbacıyan, 1900'lü yılların başında kızları Vartanuş'u yanlarına alarak Erzurum'dan California'ya göç ettiler. Vartanuş, ABD'de Arakel Arakelyan ile evlendi. Çiftin Helen Arakelyan adlı kızları ise Kars göçmeni Arthur Kardashian ile dünya evine girdi. Kim'in star yeteneğini de, enerjik babaannesi Helen'den aldığı konuşuluyor.Arthur-Helen çiftinin Robert adını verdikleri bir oğlu oldu. Robert, daha sonra ünlü bir avukat oldu ve Amerikalı yapımcı Kris Jenner ile yaptığı evlilikten Kim doğdu.'ın Kars kökenli baba tarafından büyük dedesi Tatos, 1913 yılında'den ayrıldı.’ın aile köklerininve’a dayandığı bilgisinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada Erzurumlu ve Karslılar ‘Hemşehri’ esprileri yaptılar.'ı tanıyor musunuz? sorusuna Erzurumlular ilginç yorumlarda bulunarak bazıları tanıdıklarını çoğunluk ise Kardashian'dan haberdar olmadıklarını söyledi.Kim Kardashian'ın dedelerinin Kars ve Erzurum’da yaşadığının ileri sürülmesine Kars Karakale köylüleri tepki gösterdi.Her yıl kaynatıp kaynatıp Kim Kardashian’ı önlerine getirdiklerini ifade eden Karakale köylüleri, Kardashian’ın dedelerinin köylerinde yaşadığına inanmadıklarını belirttiler.İngilizgazetesi yaptığı bir araştırmada'li televizyon yıldızı'ın soyağacını ortaya çıkarılmasının kendileri için bir şey ifade etmediğini belirten köylüler, “’ın buralı olabilmesi için önce insanın soy kütüğünü bilmesi gerekir. Bu topraklarda birçok insanlar yaşamış olabilir. Ama insanın önce vatanı, doğduğu yerdir. Yaşadığı yerdir, öldüğü yerdir. Kim Kardashian, ne burada doğmuş, ne burada yaşamış, ne burada ölmüştür, bu boş yalan bir sözdür. Hiç kendisini yormasın, o buralı olamaz, biz kesinlikle onu kabullenmiyoruz. O bizim köyümüz değildir” dedi.Muammer Çopur’un Kardashian’ın 4 kuşak öncesinden kuzeni olduğu söylemlerini doğrulamayan Ercan Ulunyege, Çopur’un genç olduğunu ve Kardashian’ın hoşuna gitmiş olabileceğini ve ondan böyle bir cümle kullandığını söyledi.Ercan Ulunyege, “Öyle bir şey yoktur, tanımıyoruz, alakası yoktur. Kars’ın Karakale’si var ama kaç tane Karakale var, kazaları da var. Belki kazalarındandır. Burada yok, hayır kanıtı var mı elinde? 1915’te gitmişler, eğer bir tane genç söylemişse, o da kız hoşuna gitmiştir, Kim Kardashian manken mi ne? Hoşuna gitmiş ondan dolayı demiş bizim akrabamızdır” diye konuştu.Bazı gazetecilerin köylerine gelerek kendilerine farklı tekliflerde bulunduklarını ifade eden bir başka köylü, “Bu konuda bir bilgimiz yok. Doğma büyüme buralıyız. Öyle birleri de yaşamadı burada, yaşamışsa da biz bilemeyiz. Gelip bizleri rahatsız ediyorlar. Benim evim eski yapıdır. Gelip bana para verelim, sen burada yaşadığını söyle, biz de Rusya’dan gelmişiz gidip oraya mı sahip çıkalım” diye tepki gösterdi.İHA