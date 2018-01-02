Son dakika... Kıvanç Tatlıtuğ savcılığa ifade verdi

Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ
, kendisinden tahsil ettiği vergi borçlarını yatırmayarak 3, 5 milyon TL zarara uğrattığını iddia ettiği eski muhasebecisi Erdal D. hakkında ifade vermek üzere savcılığa geldi.
VERGİ BORCU ÇIKTI
Kıvanç Tatlıtuğ'a 29 Eylül'de 3.5 milyon lira vergi borcu gelmişti. İddiaya göre vergisini düzenli ödeyen Kıvanç Tatlıtuğ, muhasebecisi Erdal D.'yi aramış ancak ulaşamayınca savcılığa başvurmuştu.
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Soruşturma başlatan savcılık Erdal D.'nin ifadesini aldı. Erdal D.'nin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Bunun üzerine Tatlıtuğ ifadeye çağırıldı.
Avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Kıvanç Tatlıtuğ
, soruşturmayı yürüten savcılığa çıktı.
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Yaşar Can