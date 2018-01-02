Son dakika... Kıvanç Tatlıtuğ savcılığa ifade verdi

VERGİ BORCU ÇIKTI

Kıvanç Tatlıtuğ'dan 'Kardeşime borcum yok' davası

Yaşar Can

Başarılı oyuncu, kendisinden tahsil ettiği vergi borçlarını yatırmayarak 3, 5 milyon TL zarara uğrattığını iddia ettiği eski muhasebecisi Erdal D. hakkında ifade vermek üzere savcılığa geldi.Kıvanç Tatlıtuğ'a 29 Eylül'de 3.5 milyon lira vergi borcu gelmişti. İddiaya göre vergisini düzenli ödeyen Kıvanç Tatlıtuğ, muhasebecisi Erdal D.'yi aramış ancak ulaşamayınca savcılığa başvurmuştu.Soruşturma başlatan savcılık Erdal D.'nin ifadesini aldı. Erdal D.'nin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Bunun üzerine Tatlıtuğ ifadeye çağırıldı.Avukatıyla birlikte, soruşturmayı yürüten savcılığa çıktı.