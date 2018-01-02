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Son dakika... Kıvanç Tatlıtuğ savcılığa ifade verdi

Kıvanç Tatlıtuğ adliyede... Kendisini 3.5 milyon TL zarara uğrattığı iddiasıyla eski muhasebecisini suçlayan Kıvanç Tatlıtuğ savcıya ifade verdi

02 Ocak 2018, Salı 16:31
Son dakika... Kıvanç Tatlıtuğ savcılığa ifade verdi
Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kendisinden tahsil ettiği vergi borçlarını yatırmayarak 3, 5 milyon TL zarara uğrattığını iddia ettiği eski muhasebecisi Erdal D. hakkında ifade vermek üzere savcılığa geldi.
 

VERGİ BORCU ÇIKTI


Kıvanç Tatlıtuğ'a 29 Eylül'de 3.5 milyon lira vergi borcu gelmişti. İddiaya göre vergisini düzenli ödeyen Kıvanç Tatlıtuğ, muhasebecisi Erdal D.'yi aramış ancak ulaşamayınca savcılığa başvurmuştu.

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Soruşturma başlatan savcılık Erdal D.'nin ifadesini aldı. Erdal D.'nin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Bunun üzerine Tatlıtuğ ifadeye çağırıldı.



Avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Kıvanç Tatlıtuğ, soruşturmayı yürüten savcılığa çıktı.


 

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