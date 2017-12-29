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Son Dakika... Kocaeli'nde fabrika yangını

Kocaeli'nin Başiskele İlçesi'nde bulunan ambalaj fabrikasında yangın çıktı.

29 Aralık 2017, Cuma 08:30
Son Dakika... Kocaeli'nde fabrika yangını
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir kağıt deposunda çıkan yangın yan tarafında bulunan gıda deposu ile otomobil bayisinin servis bakım bölümüne sıçradı.
 

YAN FABRİKAYA DA SIÇRADI


Saat 06.15 sıralarında, Başiskele Sanayi Mahallesi Özbaki Sokak’ta bulunan  bir  kağıt deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin kapladığı kağıt deposundaki yangın yan tarafında bulunan bir gıda firmasına ait  depoyla bir otomobil bayisinin servis bakım bölümüne sıçradı.


YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR


İhbar üzerine olay yerine İzmit ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.



 
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