Son Dakika...Konya'da büroya silahlı saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı

Cem Küçüktürk 4 kişiyi öldürdü



1 KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRÜP TESLİM OLDU

Serap Belovacıklı

Olay, bugün saat 10.50 sıralarında Konya’nın Ereğli ilçesi Üçgöz Mahallesi Üçgöz Caddesi üzerinde bulunan Ayrın Apartmanı altındaki inşaat ve müteahhitlik ofisinde meydana geldi. İddiaya göre kimlikleri henüz belirlenemeyen iki taraf arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi de ağır yaralandı.Olay anı ofisin karşısında oturan bir kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Görüntülerde silah sesleri duyulurken, bir kişinin elinde pompalı tüfekle işyerinden çıkması dikkat çekti. Polis çevre de geniş güvenlik önlemi aldı.Müteahhitlik bürosunda 3 kişiyi öldürüp kaçan Cem Küçüktürk, bir kişiyi daha öldürüp cesedini boş sulama kanalına attığı ortaya çıktı. Cem Küçüktürk'ün son cinayetten sonra jandarmayı arayarak "Birini daha öldürdüm. Gelin teslim olacağım" dediği ifade edildi. Verilen adrese sevk edilen jandarma ekipleri zanlıyı gözaltına aldı. Cem Küçüktürk'ün otomobilinde, 2 pompalı tüfek ile 1 adet de av tüfeği bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA