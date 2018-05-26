ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelme planı yaptığı, ancak geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla iptal ettiği zirvenin ardından, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Güney Kore lideri Moon Jae-in, sınırdaki tarafsız bölgede yeniden bir araya geldiler.

İki Kore liderinin ABD Başkanı Donald Trump ile Kim Jong Un'un görüşme ihtimali üzerine görüştükleri belirtildi.

2 SAATLİK GÖRÜŞME

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Moon ve Kim'in Panmunjom'da 2 saatlik bir görüşme yaptığı belirtildi.

Devlet Başkanı Moon'un basın sözcüsü Yoon Young-chan, iki liderin 27 Nisan Panmunjom Bildirisinin uygulanması ve başarılı bir Kuzey Kore-ABD zirvesi için görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Moon'un bugünkü görüşme ile ilgili yarın bir açıklama yapacağı ifade edildi.