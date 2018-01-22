Son dakika... Kremlin ve Rus Dışişleri'nden flaş Afrin açıklaması



LAVROV DA SERT ÇIKTI



RUS SAVUNMA BAKANLIĞI DA 'PROVOKASYON' DEDİ

Yusuf Cevahir

Rusya'nın operasyonu çok yakından takip ettiği belirten Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye'nin yürüttüğü Afrin operasyonu konusunda Türkiye ve Suriye ile temas halinde olduklarını açıkladı. Peskov, ABD'nin Suriye'de provokasyon yaptığını söyledi.Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, "ABD ya Suriye'deki farklı dinamikleri anlamıyor, ya da kasıtlı olarak provokasyon yapıyor" ifadesini kullandı.Moskova yönetimi daha önceki açıklamalarında, ABD'nin Suriye'de attığı tek taraflı adımların Türkiye'yi kızdırdığı yorumunda bulunulmuştu.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan da Türkiye'nin Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Afrin’deki krizin ortaya çıkmasına ABD’nin o topraklarda yürüttüğü provokasyonların neden olduğunu bildirdi.Türkiye’nin YPG’ye karşı askeri operasyona başladığı Suriye’nin kuzeybatısındaki krizin derinleşmesinin başlıca nedeninin Amerika Birleşik Devletler tarafından kışkırtılmış provokasyonlar olduğu kaydedilen açıklamada, "Birleşik Devletler’in Kürtlerin çoğunluk teşkil ettiği bölgelerde ayrılması (özgürlük) konusundaki kışkırtıcı adımları, Suriye’nin bu arazideki krize götüren başlıca etkenlerden biridir" ifadesine yer verildi.Açıklamada, Washington tarafından Suriye sınırında "sınır güvenliği kuvvetleri" kurulması, silahlı gruplara destek verilmesi ve Suriye devletinin çöküşüne yönelik diğer adımların Ankara’nın sert tepkisine yol açtığı da belirtildi.