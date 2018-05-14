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Son dakika! Külliye kubbesi beton dökülürken çöktü: Yaralılar var

Şanlıurfa' da yapımı süren 11 Nisan Külliyesi'nin kubbesine beton döküldüğü sırada göçük meydana geldi. Yıkılan kubbede çalışan işçiler molozların altında kaldı. İhbarla bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri, yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı

14 Mayıs 2018, Pazartesi 12:32 Son Güncelleme: 14 Mayıs 2018, Pazartesi 13:07
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Olay, öğle saatlerinde Bamyasuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından temeli atılan ve Osmanlı ile Selçuklu mimarisine uygun olarak yapılması planlanan 11 Nisan Külliyesi’nin kubbesine çakılan tahta kalıplara beton döküldüğü sırada göçük meydana geldi.

İŞÇİLER MOLOZLARIN ALTINDA KALDI

Yıkılan kubbede çalışan işçiler molozların altında kaldı. İhbarla bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri, yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.







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