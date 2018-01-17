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Son dakika | Kuzey ve Güney Kore’den tarihi karar!

Kuzey Kore, Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde önümüzdeki ay yapılacak 2018 Kış Olimpiyatları'na kafile göndereceğini açıkladı. Kuzey ve Güney Kore arasında yapılan görüşmelerde, iki tarafın ortak bir kadın buz hokeyi takımı kurması ve açılış töreninde birleşik bir yarımada bayrağı altında yürüme kararı da alındı

17 Ocak 2018, Çarşamba 16:49
Son dakika | Kuzey ve Güney Kore’den tarihi karar!

POSTA.COM.TR


Güney Kore'nin birleşmeden sorumlu Bakan Yardımcısı Chun Hae-Sung, Kuzey Kore'nin, aralarında Ulusal Olimpiyat Komitesi üyeleri, atletler, taraftarlar, gözlemciler ve taekwondo gösteri takımının da bulunduğu üst düzey bir kafile göndermeyi teklif ettiğini açıklamıştı.


2 YIL SONRA İLK GÖRÜŞME


Kuzey ve Güney Kore arasında iki yıl sonra gerçekleşen ilk üst düzey görüşme sonunda, Kuzey Kore'nin Güney'e Olimpiyat kafilesi göndermesi konusunda anlaşma sağlandı. 


KAFİLEDE 550 KİŞİ OLACAK


Kuzey Kore'nin 550 kişilik kafilesinde 230 ponpon kız, 140 sanatçı ve 30 taekwondocu yer alacağı bildirildi. 


ORTAK TAKIM KURULACAK VE AYNI BAYRAK ALTINDA YÜRÜNECEK


Kuzey ve Güney Kore arasında yapılan tarihi görüşmede, iki tarafın ortak bir kadın buz hokeyi takımı kurması ve açılış töreninde birleşik bir yarımada bayrağı altında yürüme kararı da alındı


 

GÖRÜŞME 'BARIŞ EVİ'NDE YAPILDI


Görüşme, iki ülke arasındaki fiili sınır köyü konumunda olan Panmunjom'daki Barış Evi adlı binada yapıldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl mesajında, Güney Kore'deki Kış Olimpiyatları'na katılımla ilgili olumlu mesaj vermişti.


OLİMPİYATLAR 9-25 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA


Bu gelişme üzerine Seul yönetimi Pyongyang'a üst düzey görüşme teklifinde bulunmuştu.

Kış Olimpiyatları, 9-25 Şubat tarihleri arasında yapılacak.
 


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