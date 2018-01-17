Son dakika | Kuzey ve Güney Kore’den tarihi karar!

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2 YIL SONRA İLK GÖRÜŞME



KAFİLEDE 550 KİŞİ OLACAK



ORTAK TAKIM KURULACAK VE AYNI BAYRAK ALTINDA YÜRÜNECEK

GÖRÜŞME 'BARIŞ EVİ'NDE YAPILDI



OLİMPİYATLAR 9-25 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA

Erdinç Şahin

Güney Kore'nin birleşmeden sorumlu Bakan Yardımcısı Chun Hae-Sung, Kuzey Kore'nin, aralarında Ulusal Olimpiyat Komitesi üyeleri, atletler, taraftarlar, gözlemciler ve taekwondo gösteri takımının da bulunduğu üst düzey bir kafile göndermeyi teklif ettiğini açıklamıştı.Kuzey ve Güney Kore arasında iki yıl sonra gerçekleşen ilk üst düzey görüşme sonunda, Kuzey Kore'nin Güney'e Olimpiyat kafilesi göndermesi konusunda anlaşma sağlandı.Kuzey Kore'nin 550 kişilik kafilesinde 230 ponpon kız, 140 sanatçı ve 30 taekwondocu yer alacağı bildirildi.Kuzey ve Güney Kore arasında yapılan tarihi görüşmede, iki tarafın ortak bir kadın buz hokeyi takımı kurması ve açılış töreninde birleşik bir yarımada bayrağı altında yürüme kararı da alındıGörüşme, iki ülke arasındaki fiili sınır köyü konumunda olan Panmunjom'daki Barış Evi adlı binada yapıldı.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl mesajında, Güney Kore'deki Kış Olimpiyatları'na katılımla ilgili olumlu mesaj vermişti.Bu gelişme üzerine Seul yönetimi Pyongyang'a üst düzey görüşme teklifinde bulunmuştu.Kış Olimpiyatları, 9-25 Şubat tarihleri arasında yapılacak.