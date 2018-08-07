Son dakika! La Liga ekibi Huesca, Serdar Gürler’i resmen açıkladı!
La Liga ekiplerinden Huesca, Osmanlıspor forması giyen milli futbolcu Serdar Gürler'i 4 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.
La Liga ekiplerinden Huesca, Osmanlıspor’da forma giyen milli futbolcu Serdar Gürler’i kadrosuna dahil ettiğini resmen açıkladı.
Huesca’nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla Serdar Gürler’e “Hoş geldin” diyen kulüp, 26 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
https://twitter.com/SDHuesca/status/1026788205947961344