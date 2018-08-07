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  • Son dakika! La Liga ekibi Huesca, Serdar Gürler’i resmen açıkladı!

Son dakika! La Liga ekibi Huesca, Serdar Gürler’i resmen açıkladı!

La Liga ekiplerinden Huesca, Osmanlıspor forması giyen milli futbolcu Serdar Gürler'i 4 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

07 Ağustos 2018, Salı 14:56
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La Liga ekiplerinden Huesca, Osmanlıspor’da forma giyen milli futbolcu Serdar Gürler’i kadrosuna dahil ettiğini resmen açıkladı.

Huesca’nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla Serdar Gürler’e “Hoş geldin” diyen kulüp, 26 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.


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