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Son dakika... Lodos nedeniyle İDO ve BUDO'dan yeni sefer iptalleri (4 Şubat 2018)

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Son dakika... Lodos nedeniyle İDO ve BUDO'dan yeni sefer iptalleri (4 Şubat 2018)
İptal edilen seferler şunlar:

İDO

12:30 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü
12:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot
12:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
12:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
13:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
14:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
15:30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

BUDO

12:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi 
13:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 
14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi 
14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi 
15:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi 
 


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