Son dakika... Lodos nedeniyle İDO ve BUDO'dan yeni sefer iptalleri (4 Şubat 2018)

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.