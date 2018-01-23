Son dakika... Londra metrosunda panik! Patlama riski var

İngiltere'nin başkenti Londra'dan gelen son dakika haberine göre, ortaya çıkan bir gaz sızıntısı nedeniyle bir metro istasyonu kapatıırken, bölgede bulunan bir otel ve bir gece kulübü de olası bir patlama riskine karşı tahliye edildi

23 Ocak 2018, Salı 10:04
Son dakika... Londra metrosunda panik! Patlama riski var
İngiltere'nin başkenti Londra'da, gelen son dakika haberlerine göre, ortaya çıkan bir gaz sızıntısı nedeniyle Charing Cross metro istasyonu kapatıldı. Aralarında bir otel ve bir gece kulübünün de bulunduğu binalar patlama riskine karşı boşaltıldı.


1500 KİŞİ BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLDİ 


Aralarında bir otel ve bir gece kulübünün de bulunduğu binalardan 1500'e yakın kişi patlama riskine karşı tahliye edildi. 


HAVADA ÇOK YÜKSEK MİKTARDA DOĞALGAZ TESPİT EDİLDİ


Görgü tanıkları, tahliyeye neden olan gaz sızıntısının bir kaos yaşanmasına sebep olduğunu belirtti.  Londra itfaiyesi havada çok yüksek miktarda doğalgaz tespit edildiğini duyurdu.

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