Son dakika... Londra metrosunda panik! Patlama riski var



1500 KİŞİ BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLDİ



HAVADA ÇOK YÜKSEK MİKTARDA DOĞALGAZ TESPİT EDİLDİ

Yusuf Cevahir

İngiltere'nin başkenti Londra'da, gelen son dakika haberlerine göre, ortaya çıkan bir gaz sızıntısı nedeniyle Charing Cross metro istasyonu kapatıldı. Aralarında bir otel ve bir gece kulübünün de bulunduğu binalar patlama riskine karşı boşaltıldı.Aralarında bir otel ve bir gece kulübünün de bulunduğu binalardan 1500'e yakın kişi patlama riskine karşı tahliye edildi.Görgü tanıkları, tahliyeye neden olan gaz sızıntısının bir kaos yaşanmasına sebep olduğunu belirtti. Londra itfaiyesi havada çok yüksek miktarda doğalgaz tespit edildiğini duyurdu.