Son dakika... Malatya'da deprem! Elazığ'da da hissedildi

Malatya'da deprem sonrası herkes meydana gelen son depremleri merak ediyor. İşte Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre son depremler:

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Senim Tanay

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre bugün saat 16.53’de, merkez üssü Pütürge’ye bağlı Ormaniçi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde olduğu belirtilen deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.Başbakanlık AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.