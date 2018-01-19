15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Son dakika... Malatya'da deprem! Elazığ'da da hissedildi

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Elazığ'da da hissedildi

19 Ocak 2018, Cuma 17:20
Son dakika... Malatya'da deprem! Elazığ'da da hissedildi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre bugün saat 16.53’de, merkez üssü Pütürge’ye bağlı Ormaniçi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde olduğu belirtilen deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.

Başbakanlık AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

Malatya'da deprem sonrası herkes meydana gelen son depremleri merak ediyor. İşte Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre son depremler:



>> SON DEPREMLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatına el hareketine suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatına el hareketine suç duyurusu
Adnan Oktar'ın alıkoyduğu iddia edilen kızlar anneleriyle yurt dışına kaçtı

Adnan Oktar'ın alıkoyduğu iddia edilen kızlar anneleriyle yurt dışına kaçtı
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı
Amerikalı komedyen Ellen DeGeneres Ali Dede ve kedisinin videosunu paylaştı, milyonlar izledi

Amerikalı komedyen Ellen DeGeneres Ali Dede ve kedisinin videosunu paylaştı, milyonlar izledi
Zonguldak'ta 15 metrelik dev dalgalar faciaya neden oldu

Zonguldak'ta 15 metrelik dev dalgalar faciaya neden oldu
İstanbul'daki havalimanlarında 15 tatil yoğunluğu!

İstanbul'daki havalimanlarında 15 tatil yoğunluğu!
Grupaj Lojistik’in sahibi Hasan Akandere Almanya'da intihar etti

Grupaj Lojistik’in sahibi Hasan Akandere Almanya'da intihar etti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Dönor Fonu imza töreninde konuştu

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Dönor Fonu imza töreninde konuştu
Son Dakika... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok sert Afrin tepkisi

Son Dakika... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok sert Afrin tepkisi
TSK Afrin'deki PKK/PYD hedeflerini vurdu

TSK Afrin'deki PKK/PYD hedeflerini vurdu
CHP Grup Başkanvekili Özel, Milli Mutabakat Komisyonu için TBMM'ye başvurdu

CHP Grup Başkanvekili Özel, Milli Mutabakat Komisyonu için TBMM'ye başvurdu