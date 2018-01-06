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Son Dakika... Maltepe'de 2 çocuğunu tüfekle öldüren olayla ilgili Binali Yıldırım'dan talimat

İstanbul Maltepe'de Ali Yardım isimli vatandaş pompalı tüfekle önce 2 çocuğunu sonra kendisini vurmuştu. Ali Yardım'ın eşi Dilek Yardım'la boşanma aşamasında olduğu öğrenilmişti. Vahşetle ilgili Başbakan Binali Yıldırım inceleme talimatı verdi. Kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığı araştırılacak. İhmal ve kusur tespit edilirse soruşturma başlatılacak.

06 Ocak 2018, Cumartesi 11:20
Son Dakika... Maltepe'de 2 çocuğunu tüfekle öldüren olayla ilgili Binali Yıldırım'dan talimat
Eşi Dilek Yardım ile boşanma aşamasında olan Ali Yardım'ın polis nezaretinde haftada bir kez çocuklarını aldığı ve eşiyle telefonda tartıştıktan sonra Maltepe'deki evinde yaşları 2 ve 4 yaşlarındaki iki kızını pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra, intihar ettiği ortaya çıkmıştı.

Anne Dilek Yardım gün boyu babalarında kalan iki kızını almak için boşanma davaları süren eşinin evine gelmişti. Eve girdiğinde de Ali Yardım, kızları 4 yaşındaki Elif Mina ile 2 yaşındaki Miray Hira'nın cesetleriyle karşılaşmıştı. 

Katliam haberini alan anne Dilek Yardım, "Polise söyledim, savcıya söyledim kimse sahip çıkmadı" diyerek isyan etmişti.

Son Dakika... Maltepe'de 2 çocuğunu tüfekle öldüren olayla ilgili Binali Yıldırım'dan talimatSon Dakika... Maltepe'de 2 çocuğunu tüfekle öldüren olayla ilgili Binali Yıldırım'dan talimat
BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN TALİMAT


Başbakan Binali Yıldırım inceleme talimatı verdi. Kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığı araştırılacak. İhmal ve kusur tespit edilirse soruşturma başlatılacak.


SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ


Cenaze töreninde sinir krizi geçiren anne Dilek Yardım'ın feryadı yürekleri dağlamıştı.


Sancaktape Yenidoğan Camii'nde düzenlenen törende acılı anne, çocuklarının Türk bayrağını sarılı tabutlarını omuzunda taşırken, gözyaşlarına boğulmuştu.


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