Son Dakika... Maltepe'de 2 çocuğunu tüfekle öldüren olayla ilgili Binali Yıldırım'dan talimat



SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Serap Belovacıklı

Eşiile boşanma aşamasında olan'ın polis nezaretinde haftada bir kez çocuklarını aldığı ve eşiyle telefonda tartıştıktan sonra Maltepe'deki evinde yaşları 2 ve 4 yaşlarındaki iki kızını pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra, intihar ettiği ortaya çıkmıştı.Annegün boyu babalarında kalan iki kızını almak için boşanma davaları süren eşinin evine gelmişti. Eve girdiğinde de, kızları 4 yaşındaki Elif Mina ile 2 yaşındaki Miray Hira'nın cesetleriyle karşılaşmıştı.Katliam haberini alan anne, "Polise söyledim, savcıya söyledim kimse sahip çıkmadı" diyerek isyan etmişti.Başbakan Binali Yıldırım inceleme talimatı verdi. Kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığı araştırılacak. İhmal ve kusur tespit edilirse soruşturma başlatılacak.Cenaze töreninde sinir krizi geçiren anne Dilek Yardım'ın feryadı yürekleri dağlamıştı.Sancaktape Yenidoğan Camii'nde düzenlenen törende acılı anne, çocuklarının Türk bayrağını sarılı tabutlarını omuzunda taşırken, gözyaşlarına boğulmuştu.