Son dakika... Maltepe'de cinnet getiren babalarının öldürdüğü iki kardeş için cenaze töreni

Maltepe
'de baba Ali Yardım'ın pompalı tüfekle iki kızını vurduktan sonra yaşamıan son verdiği olayın ardından iki kardeş için cenaze töreni düzenlendi. Sancaktape Yenidoğan Camii
'nde düzenlenen törende acılı anne, çocuklarının Türk bayrağını sarılı tabutlarını omuzunda taşırken, gözyaşlarına boğuldu.
Anne Dilek Yardım
, çocuklarının tabutları başında sinir krizi geçirdi.
OLAY
Son dakika! Maltepe'de çocukları öldürülen anne konuştu
Eşi Dilek Yardım
ile boşanma aşamasında olan Ali Yardım'ın polis nezaretinde haftada bir kez çocuklarını aldığı ve eşiyle telefonda tartıştıktan sonra Maltepe'deki evinde yaşları 2 ve 4 yaşlarındaki iki kızını pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra, intihar ettiği ortaya çıkmıştı.
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Nazlı Erdol