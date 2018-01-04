Son dakika... Maltepe'de cinnet getiren babalarının öldürdüğü iki kardeş için cenaze töreni

OLAY

Son dakika! Maltepe'de çocukları öldürülen anne konuştu

Nazlı Erdol

'de baba Ali Yardım'ın pompalı tüfekle iki kızını vurduktan sonra yaşamıan son verdiği olayın ardından iki kardeş için cenaze töreni düzenlendi.'nde düzenlenen törende acılı anne, çocuklarının Türk bayrağını sarılı tabutlarını omuzunda taşırken, gözyaşlarına boğuldu.Anne, çocuklarının tabutları başında sinir krizi geçirdi.Eşiile boşanma aşamasında olan Ali Yardım'ın polis nezaretinde haftada bir kez çocuklarını aldığı ve eşiyle telefonda tartıştıktan sonra Maltepe'deki evinde yaşları 2 ve 4 yaşlarındaki iki kızını pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra, intihar ettiği ortaya çıkmıştı.