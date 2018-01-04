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Son dakika... Maltepe'de cinnet getiren babalarının öldürdüğü iki kardeş için cenaze töreni

Boşanma aşamasında olduğu eşi Ali Yardım'ın Maltepe'deki evinde pompalı tüfekle öldürdüğü 2 ve 4 yaşlarındaki kızlarının cenaze töreninde sinir krizi geçiren anne Dilek Yardım'ın feryadı yürekleri dağladı

04 Ocak 2018, Perşembe 13:47
Son dakika... Maltepe'de cinnet getiren babalarının öldürdüğü iki kardeş için cenaze töreni
Maltepe'de baba Ali Yardım'ın pompalı tüfekle iki kızını vurduktan sonra yaşamıan son verdiği olayın ardından iki kardeş için cenaze töreni düzenlendi. Sancaktape Yenidoğan Camii'nde düzenlenen törende acılı anne, çocuklarının Türk bayrağını sarılı tabutlarını omuzunda taşırken, gözyaşlarına boğuldu.



Anne Dilek Yardım, çocuklarının tabutları başında sinir krizi geçirdi.
 

OLAY


Son dakika! Maltepe'de çocukları öldürülen anne konuştuSon dakika! Maltepe'de çocukları öldürülen anne konuştu

Eşi Dilek Yardım ile boşanma aşamasında olan Ali Yardım'ın polis nezaretinde haftada bir kez çocuklarını aldığı ve eşiyle telefonda tartıştıktan sonra Maltepe'deki evinde yaşları 2 ve 4 yaşlarındaki iki kızını pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra, intihar ettiği ortaya çıkmıştı.



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