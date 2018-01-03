Son dakika! Maltepe'de çocukları öldürülen anne konuştu

"ÇOCUKLARINI ÖLDÜRDÜM, MUTLU MUSUN?"

"KAÇ DEFA ŞİKAYET ETTİM"



"ERKEKLERİ DE DÜŞÜNÜN"

Nazlı Erdol

'de babaları tarafından öldürülen iki minik çocuğun acılı annesi Dilek Yardım, "Daha önce polislere şikayet ettim, silahla, bıçakla kapıya dayandı. Bir gece bile içeride tutmadılar onu. Çocukların hesabını kim verecek" dedi.İki çocuğunu öldüren babanın ağabeyi Ekrem Yardım ise yaptığı açıklamada anne Dilek Yıldırım'ı suçlayarak "Benim kardeşimin bu hale gelmesine neden olan bu kadın, bir de haklıymış gibi konuşuyor" diye konuştu.Anne Dilek Yardım, gün boyu babalarında kalan iki kızını almak içindavaları süren eşinin,Mahallesi Zambak Sokak üzerinden bulunan evine gelmiş, eve girdiğinde de, kızları 4 yaşındaki Elif Mina ile 2 yaşındaki Miray Hira’nın cesetleriyle karşılaşmıştı.Olayın ardından çocukların annesi ve amcası bugün cenazeleri almak için'na geldi. Cenazeleri bekleyen acılı aile basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Anne, kocasını defalarca polise şikayet ettiğini ancak sonuç alamadığını ifade etti. Acılı anne, eşinin kızlarını öldürdükten sonra kendisine "Çocuklarını öldürdüm, mutlu musun" dediğini anlatırken duygularına hakim olamadı.Çocuklarını kaybettiği için perişan olduğunu kocasının uzun süredir kendini rahatsız ettiğini dile getiren Dilek Yardım, "Ayrılma aşamasındaydık, uzaklaştırma kararımız olmasına polislerin bunu bilmesine rağmen hiç bir zaman sahip çıkmadılar bana kendi ailem de buna dahil. Polislere şikayet ettim, silahla, bıçakla dayandı, bir gece bile tutmadılar onu içeride. Kaç defa şikayet ettim, savcısına, polisine gittim. Dün akşam da 'çocuklarını öldürdüm' diye aradı beni, dün onun görüş günüydü. Ben de iyi niyetimden çocuklarını görsün diye verdim. 'Çocuklarını öldürdüm, mutlu musun' dedi. Şimdi herkes duysun beni sahip çıkmasınlar kimseye kadınlar böyle ağlasın. İki tane çocuğum öldü, emziğim elinde kaldı. Birisi 3 birisi 2 yaşında, sığınma evlerinde kaldım ama çocuklarımı koruyamadım. Küçük kızım çok tatlıydı, fırlamaydı biliyor musunuz? Şimdi yok, hiçbiri yok, ben tek başıma kaldım. Kim verecek o çocukların hesabını? Bir kişi çıksın, desin ki bana ben vereceğim. Dünden beri yalvarıyorum, bir kerecik çocuklarımı göremedim. Beni bu adamdan kurtarın, bu adam deli dedim" diye konuştu.İki çocuğunu öldüren babanın ağabeyi Ekrem Yardım, "Benim kardeşimin cinnet getirmesine neden olan bu kadın, bir de haklıymış gibi konuşuyor. Böyle bir şey olur mu, insan kendi çocuğuna kıyar mı? O duruma getirmiş yani, yanlış tabii ki ama bir baba nasıl o hale gelebilir, anne sebebiyet vermiş ki olmuş. İlk defa aldı çocukları, ikinciyi almasında demek ki bir şeyler yaşanmış, bu adam bu hareketi yapmış. Yalvarıyor evine dön diye eşine kardeşim... Telefon açıyor, gel çocuklarını gör diyor. Daha kardeşim gelmeden evin önüne polisleri çağırıyor, kardeşimi aldırıyor, içeri koyduruyor. Sonraoluyor. Devletten rica ediyorum erkekleri de düşünün.yok şu an, 3 aydır kaçıyor bu kadın, gidiyor sığınma evine yerleşiyor, uzaklaştırma kararı aldırıyor bir de utanmadan. Kardeşimi yerin dibine sokma peşinde; ikisi ayrı dünyaların insanıydı. Benim kardeşim bunu hak etmiyordu" diye konuştu.