Mevlüt Uysal yaptığı açıklamada, 9,7 kilometrelik Bağcılar (Kirazlı) - Küçükçekmece (Halkalı) Metro Hattı'nın yapımına başlandığını ve kısa zamanda bitirmek için çalıştıklarını vurguladı.

Başkan, şu bilgileri verdi:

"Bu yıl sonu itibariyle inşallah Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunu bitireceğiz. Mahmutbey'den Halkalı’ya olan metromuzun da inşaatı devam ediyor. Hat tamamlandığında buradan Mecidiyeköy'e 25-30 dakikada gidebileceksiniz. Halkalı - Gebze Marmaray Yüzeysel Metro Hattı da yıl sonu itibariyle bitiyor. Açıldığında havalimanından Halkalı'ya doğru ulaşım çok daha kolay olacak. Yine Bahçeşehir metro hattının da ihalesi yapıldı, 3 yıl içinde bitecek."

Halkalı'dan 3. Havalimanı'na gidecek metro hattının da tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşımın geleceği durumdan bahseden Mevlüt Uysal, "Buradan Bahçeşehir'e gidecek hat var. Halkalı’dan 3. Havalimanına giden hat var. Sefaköy'den Başakşehir'e giden havarayı metroya dönüştürüyoruz. Atatürk Havalimanı'ndan Halkalı var. Bir de Beylikdüzü'ne geçen metromuz var. Yani, şu anda yapılan 2 metro hattı var. 2 tane de ihale hazırlığı içinde olduğumuz metro hattı var. Planladığımız 2 tane daha metro hattı var. Buradan toplam 6 metro hattı geçecek." değerlendirmesinde bulundu.

18 KM UZUNLUĞUNDA

18 km uzunluğundaki Mecidiyeköy-Mahmutbey (Şişli-Kağıthane-Eyüp-Gaziosmanpaşa-Esenler-Bağcılar İlçeleri) Metro Hattı ana hat tünelleri ve viyadükleri, delme, aç-kapa ve viyadük tipinde toplam 15 adet istasyondan oluşuyor.

Mecidiyeköy-Mahmutbey (Şişli-Kağıthane-Eyüp-Gaziosmanpaşa-Esenler-Bağcılar İlçeleri) Metro Hattı saatte bir yönde 70 bin kişi taşıma kapasitesine sahip.

Projenin temeli 9 Şubat 2014 tarihinde atılmıştı.