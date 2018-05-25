Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, 37 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu’nun sözleşmesini 2019’a kadar uzattığını açıkladı.

2015 yılında Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra Medipol Başakşehir’in yolunu tutan tecrübeli orta saha oyuncusu, geride bıraktığımız sezonda oynadığı 27 maçta 3 gol atıp 9 asist yapmıştı.

Başakşehir Kulübü, konuyla ilgili Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı;

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Emre’nin saha içinde ve dışında görmek istemediğimiz bazı davranışları bizi yoruyor. Bizi zaman zaman üzüyor. Seneye onların olup olmayacağını konuşup, bir karar alacağız. Benim niyetim devam etmemesi, noktalaması yönünde ama kendisi arzu ediyor, hoca da istiyor” ifadelerini kullanmıştı.



