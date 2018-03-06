Son dakika! Menajer Yaşar Gaga yaşam mücadelesi veriyor

Çiğdem Saltık

Dört yıl önce by-pass ameliyatı olan29 gündür Çapa Tıp Fakültesi'ndenden dolayı yoğum bakımda tutuluyor.uzun bir dönem'nun vokalistliğini üstlendi.Bir ara Şarkı Söylemek Lazım isimli yarışmada jürilik de yapana özellikle Sezen Aksu'nun seslendirdiği Bile Bile isimli şarkı ile tanındı.1997 yılında Betonova isimli bir albüm çıkardı. 2017 yılındaAlakasız Şarkılar isimli albümde Türkiye'nin önde gelen sanatçılarını bir araya getirdi.Alakasız Şarkılar albümünde Sezen Aksu, Tarkan, Nazan Öncel, Özkan Uğur, Sertab Erener, Aşkın Nur Yengi, Serdar Ortaç, Serkan Kaya, Göksel, Mustafa Ceceli, Teoman, Soner Sarıkabadayı, Kibariye, Dilber Ay, Suzan Kardeş, Gonca Vuslateri, Rubato, Onur ve Halik Koçak şarkılar seslendirdi.