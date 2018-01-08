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Son dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye yanıt

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a destek vereceklerini açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye CHP ve HDP ile ittifak yapmasını önermesine Meral Akşener'den yanıt geldi. Akşener, "Kimse, kimin ne yapacağı konusunda akıl verme mevkisinde değil" dedi

08 Ocak 2018, Pazartesi 15:11
Son dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye yanıt
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel Merkez binasına girerken kendisine yöneltilen soru üzerine konuştu.


DEVLET BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNE YANIT


Meral Akşener, "Başkalarının iradeleri hakkında konuşmak siyasi olarak ayıptır. Kimse, kimin ne yapacağı konusunda akıl verme mevkisinde değil. Biz Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan'ı şartsız şurtsuz niye destekliyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Öyle karar vermiştir, saygı duymak lazım. Bizim ne yapacağımıza da biz kendimiz karar veririz" diye konuştu. 

Meral Akşener, herhangi bir ittifakın ise söz konusu olmayacağını açıkladı. 


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DEVLET BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?


Devlet Bahçeli basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda, "AK Parti-MHP ittifak yaparsa, CHP-HDP-İYİ Parti'de yapar mı?" sorusuna "Zaten beraberler bir ittifak yapsınlar. CHP, İP, HDP onlarla yapsın. Yüzde 49'a sahip çıkıyorsun da bunu yasal hale dönüştürmekten neden kaçıyorsun? Bu ittifaklaşma cepheleşmeyi de önler. Kutuplaşmayı da önler. Yasal zemine çekmekte yarar var. Bizim için söylemiyorum. Bu kadar 5 benzemez bir araya geliyorsa bunları kağıda bağlamak lazım" cevabını vermişti.


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