Son dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye yanıt

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Son Dakika...MHP lideri Devlet Bahçeli'den açıklama



DEVLET BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Adem Özdoğan

, Genel Merkez binasına girerken kendisine yöneltilen soru üzerine konuştu."Başkalarının iradeleri hakkında konuşmak siyasi olarak ayıptır. Kimse, kimin ne yapacağı konusunda akıl verme mevkisinde değil. Biz SayınSayın'ı şartsız şurtsuz niye destekliyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Öyle karar vermiştir, saygı duymak lazım. Bizim ne yapacağımıza da biz kendimiz karar veririz" diye konuştu.Meral Akşener, herhangi bir ittifakın ise söz konusu olmayacağını açıkladı.Devlet Bahçeli basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda, "AK Parti-MHP ittifak yaparsa, CHP-HDP-İYİ Parti'de yapar mı?" sorusuna "Zaten beraberler bir ittifak yapsınlar. CHP, İP, HDP onlarla yapsın. Yüzde 49'a sahip çıkıyorsun da bunu yasal hale dönüştürmekten neden kaçıyorsun? Bu ittifaklaşma cepheleşmeyi de önler. Kutuplaşmayı da önler. Yasal zemine çekmekte yarar var. Bizim için söylemiyorum. Bu kadar 5 benzemez bir araya geliyorsa bunları kağıda bağlamak lazım" cevabını vermişti.