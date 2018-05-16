Merkez Bankası, doların 4,50'yi aşmasının ardından açıklama yaptı... Açıklamada "Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır" dendi. Açıklama sonrası dolar tarihi zirve seviyelerden 4.46'lara geriledi.

ERDOĞAN, İRANLI TEMSİLCİYLE GÖRÜŞÜYOR

Bu gelişmenin ardından Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, AK Parti Genel Merkezi'ne gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi ile görüşüyor.

'GÖRÜŞMENİN NEDENİ BELLİ OLDU' İDDİASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi ve beraberindeki heyetle AK Parti Genel Merkezi'nde yapacağı görüşmeye ilişkin Reuters'a bilgi veren bir yetkili, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'ndeki İran heyeti ile toplantısına TCMB Başkanı Murat Çetinkaya da katılacak. Toplantının rutin gündemi daha önce imzalanan İran ile yerel para birimi ticareti anlaşması.AK Parti Genel Merkezi'nde diğer ekonomi yetkililerinin katılacağı olağanüstü bir ekonomi toplantısı yapılmayacak" dedi.

GÖRÜŞME HABERİ DÖVİZİ DÜŞÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TCMB Başkanı Çetinkaya ile bir araya geleceği haberi doların ateşini biraz daha düşürdü. Dolar/TL piyasaya peş peşe yansıyan gelişmelerin ardından 4.50'den 4.40 seviyelerine geldi; euro ise 5,19'lara geriledi.

GÖRÜŞMEDE KİMLER BULUNACAK?

AK Parti Genel Merkezi'nde Başbakan Binali Yıldırım ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de bulunuyor.

Habertürk'ün haberine göre, Görüşmede Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan'ın da bulunacağı kaydedildi.







