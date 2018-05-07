Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz önlemi

MÜDAHALE SONRASI DOLAR GERİLEDİ

Erdinç Şahin

TCMB, rezerv opsiyonu merkanizmasında (ROM) değişiklik yaptığını duyurdu.Yapılan açıklamada, ROM Döviz imkanı üst sınırının yüzde 55'ten yüzde 45'e düşürüldüğü belirtildi.ROM değişikliği ile yaklaşık 6.4milyar TL likidite piyasadan çekilecek. 2.2 milyar dolar bankaların kullanımına geçecek.Piyasada yükselen kura karşı Merkez Bankası'nın bir adım atması beklentisi vardı ancak hamleye karşı ilk tepki sınırlı oldu. Dolar / TL saat 11:15 itibarıyla 4.2502 oldu. Kur, gün içerisinde 4.27'nin üzerini görmüştüMerkez Bankası'ndan dolara hamle geldi. Merkez Bankası'nın hamlesi öncesi 4.2627 TL seviyelerinde hareket eden dolar kuru, hamle sonrası 4.25 TL'nin altını gördü. Kur şu dakikalarda 4.25 TL seviyelerinde hareket ediyor.ABD tahvil faizlerindeki yükseliş, not indirimi ve yüksek enflasyon olmak üzere Türkiye'ye özgü risklerle cuma günü tarihi zirveyi gören dolar/TL, yeni haftaya 4.25 seviyesinden başladı. Gün içerisinde en yüksek 4.2712 TL'yi gören dolar kuru, Merkez Bankası'nın dolara müdahalesi öncesi 4.2627 TL'de hareket ederken sonrasında 4.25 TL'nin altını gördü. Dolar/TL saat 11.17 itibarıyla itibarıyla 4.2505 seviyesinden işlem görürken, Euro/TL ise 5.0738 seviyesinde bulunuyor.Londra'da piyasaların bugün tatil olması nedeniyle piyasada düşük hacim olabileceği belirtilirken, dolarda küresel güçlü seyir ile iç risklerle TL'de kayıp eğiliminin sürmesi bekleniyor.Dolar/TL geçtiğimiz cuma günü 4.2901 ile yeni tarihi zirvesini test ederken, gösterge 10 yıllık tahvil getirisi haftanın son iki gününde 90 baz puan yükseliş kaydetmişti.