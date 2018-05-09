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Son dakika: Merkez Bankası'ndan dövizle ilgili yeni hamle!

Merkez Bankası piyasada döviz likidetisini artıracak yeni adımlar attı. TL döviz depo ihale tutarı 1.5 milyar dolara çıktı

09 Mayıs 2018, Çarşamba 10:19
Son dakika: Merkez Bankası'ndan dövizle ilgili yeni hamle!
Merkez Bankası, günlük olarak düzenlenen Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları ihale tutarını 1,25 milyar dolardan 1,5 milyar dolara yükseltti.
 

TOPLAM BAKİYE 7.5 MİLYAR DOLARA ULAŞABİLECEK


Yapılan açıklamaya göre, buna göre, halihazırda en fazla 6,25 milyar dolar olan söz konusu ihalelerin toplam bakiyesi 7,5 milyar dolara ulaşabilecek.
 

KURDA ÇOK BÜYÜK BİR DEĞİŞİM OLMADI


Merkez Bankası'nın bu adımı sonrasında dolar kurunda anlamlı bir değişim olmadı. Kur, 4,35 civarındaki seyrini sürdürdü. 
 


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