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Son dakika! Merkez Bankası'nın beklenti anketi açıklandı! İşte yıl sonu dolar tahmini...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi açıklandı. İşte yıl sonu dolar tahmini...

12 Ocak 2018, Cuma 14:49
Son dakika! Merkez Bankası'nın beklenti anketi açıklandı! İşte yıl sonu dolar tahmini...
Merkez Bankası, ocak ayı beklenti anketi sonuçlarını yayımladı. Ankete göre, 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi bir önceki yüzde 9,30 seviyesinden yüzde 9,24'e geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 8,47'den yüzde 8,23'e düştü.

Ocak ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,29'dan yüzde 1,32'ye çıkarken, şubat yüzde 0,67'den yüzde 0,62'ye geriledi. Ankete katılanların mart ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,78 oldu.
 

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi açıklandı. Ankete göre dolar tahmini 2018 sonu için 4,1156 TL olarak açıklandı. 

 
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