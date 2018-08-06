Son dakika... Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi!

TCMB, "Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkâni oranı üst sınırı %45’ten %40’a düşürülmüştür" açıklamasında bulundu. Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 2,2 milyar ABD doları tutarında döviz bankaların kullanımına geçecek.

06 Ağustos 2018, Pazartesi 17:23 Son Güncelleme: 06 Ağustos 2018, Pazartesi 17:24
A A

TCMB, "Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkâni oranı üst sınırı %45’ten %40’a düşürülmüştür" açıklamasında bulundu.

Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 2,2 milyar ABD doları tutarında döviz bankaların kullanımına geçecek.

Detaylar birazdan...

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER