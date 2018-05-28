Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını Merkez Bankası politika faizi olarak belirledi.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verilmiştir.

Bu doğrultuda;

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Merkez Bankası politika faizi olacaktır. Bu oran, mevcut fonlama faizine (yüzde 16,50) eşitlenecektir.

Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenecektir.

Yeni operasyonel çerçevenin uygulanmasına 1 Haziran 2018 tarihinde başlanacaktır."

DOLAR VE EURO GERİLEDİ

Merkez Bankası'nın bu hamlesinin ardından dolar ve euroda da düşüş görüldü. Açıklamadan önce 4.66 TL seviyesinde olan dolar 4.62 TL'ye gerilerken, euro ise 5.40 liranın altına sarktı.