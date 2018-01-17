15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Son dakika! Meteoroloji'den fırtına uyarısı (Bugün hava nasıl?)

Meteoroloji bir son dakika açıklamasıyla, bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtını verdi.  Akşam saatlerinden itibaren ülkemizin büyük bir bölümünde etkili olması beklenen ve yer yer 100 km hıza ulaşacak  fırtınanın oluşturabileceği, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır (17 Ocak hava durumu)

17 Ocak 2018, Çarşamba 12:45
Son dakika! Meteoroloji'den fırtına uyarısı (Bugün hava nasıl?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklama şu şekilde: "Bugün ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde etkisini artırması beklenen rüzgarın, akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege’de güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi, gece saatlerinden itibaren 988 hPa’lık derin alçak basınç merkezinin ülkemizde etkili olmasıyla perşembe günü batı kesimlerden başlayarak doğuya doğru ülkemizin büyük bir bölümünde önce güney, zamanla yurdun iç ve batı kesimlerinde kuzeybatı, doğu kesimlerde kuzeydoğu yönlerden rüzgarın kuvvetli, yer yer fırtına (60-80 km/saat , yer yer 100 km/saat ) şeklinde etkili olması bekleniyor.


SOBA ZEHİRLENMELERİNE DE DİKKAT ÇEKİLDİ


Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Cuma günü de Akdeniz bölgesi, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ülkemizin büyük bir bölümünde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından daha önce yapılan fırtına uyarısında şu ifadeler kullanılmıştı: 

Marmara'da Çarşamba (17.01.2018) akşam saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, gece saatlerinde yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Perşembe (18.01.2018) sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Kuzey Ege'de Perşembe (18.01.2018) sabah saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Perşembe (19.01.2018) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Güney Ege'de Çarşamba (17.01.2018) akşam saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, zamanla 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Perşembe (18.01.2018) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'de Perşembe (18.01.2018) sabah saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Cuma (19.01.2018) sabah saatlerinde sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'de Perşembe (18.01.2018) öğle saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 km/sa) tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Cuma (19.01.2018) sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz'de Perşembe (18.01.2018) günü rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 km/sa) tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Cuma (19.01.2018) akşam saatlerinden etkisini itibaren kaybedeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de Perşembe (18.01.2018) sabah saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 km/sa) tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Cuma (19.01.2018) akşam saatlerinden itibaren etkisi kaybedeceği tahmin ediliyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Dalgın veznecinin fazladan ödediği 10 bin euroyu Müge Anlı buldu

Dalgın veznecinin fazladan ödediği 10 bin euroyu Müge Anlı buldu
Afrin nerede? Afrin'in haritadaki yeri ve önemi ne?

Afrin nerede? Afrin'in haritadaki yeri ve önemi ne?
Emrah Serbes davasında duruşmalar başlamadan bilirkişi raporu hazırlandı

Emrah Serbes davasında duruşmalar başlamadan bilirkişi raporu hazırlandı
Son Dakika...Ümit Kocasakal’dan CHP Genel Başkanlığı için adaylık açıklaması

Son Dakika...Ümit Kocasakal’dan CHP Genel Başkanlığı için adaylık açıklaması
Çocuk gelin davasında rekor ceza verildi ama tutuklama yok

Çocuk gelin davasında rekor ceza verildi ama tutuklama yok
Barışma isteğini geri çeviren sevgilisinin fotoğraflarını Facebook'tan yayınladı

Barışma isteğini geri çeviren sevgilisinin fotoğraflarını Facebook'tan yayınladı
HDP'li Selahattin Demirtaş’ın duruşmaları nedeniyle Ankara'da gösteri yasağı

HDP'li Selahattin Demirtaş’ın duruşmaları nedeniyle Ankara'da gösteri yasağı
İstanbul Bakırköy Adliyesi’ndeki katibenin bilgisayarından Öcalan'ın fotoğraf ve videoları çıktı

İstanbul Bakırköy Adliyesi’ndeki katibenin bilgisayarından Öcalan'ın fotoğraf ve videoları çıktı
Hulusi Akar’dan ABD Genelkurmay Başkanı’na Afrin uyarısı

Hulusi Akar’dan ABD Genelkurmay Başkanı’na Afrin uyarısı
Tunceli’de PKK’ya ait 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi

Tunceli’de PKK’ya ait 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri