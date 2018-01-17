Son dakika! Meteoroloji'den fırtına uyarısı (Bugün hava nasıl?)



SOBA ZEHİRLENMELERİNE DE DİKKAT ÇEKİLDİ

Yusuf Cevahir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklama şu şekilde: "Bugün ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde etkisini artırması beklenen rüzgarın, akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege’de güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi, gece saatlerinden itibaren 988 hPa’lık derin alçak basınç merkezinin ülkemizde etkili olmasıyla perşembe günü batı kesimlerden başlayarak doğuya doğru ülkemizin büyük bir bölümünde önce güney, zamanla yurdun iç ve batı kesimlerinde kuzeybatı, doğu kesimlerde kuzeydoğu yönlerden rüzgarın kuvvetli, yer yer fırtına (60-80 km/saat , yer yer 100 km/saat ) şeklinde etkili olması bekleniyor.Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Cuma günü de Akdeniz bölgesi, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ülkemizin büyük bir bölümünde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"(17.01.2018) akşam saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, gece saatlerinde yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Perşembe (18.01.2018) sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Kuzey Ege'de Perşembe (18.01.2018) sabah saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Perşembe (19.01.2018) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.(17.01.2018) akşam saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, zamanla 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Perşembe (18.01.2018) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.(18.01.2018) sabah saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Cuma (19.01.2018) sabah saatlerinde sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.(18.01.2018) öğle saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 km/sa) tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Cuma (19.01.2018) sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.(18.01.2018) günü rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 km/sa) tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Cuma (19.01.2018) akşam saatlerinden etkisini itibaren kaybedeceği tahmin ediliyor.(18.01.2018) sabah saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 km/sa) tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Cuma (19.01.2018) akşam saatlerinden itibaren etkisi kaybedeceği tahmin ediliyor.