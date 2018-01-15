Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul'a 20 Ocak uyarısı! Kar yağışı günlerce sürecek

KAR İSTANBUL'A 20 OCAK'TA GELECEK, GÜNLERCE DEVAM EDECEK



YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Adem Özdoğan

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu raporları gelmeye devam ediyor. Yapılan son uyarıya göre özellikle sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor denildi.İstanbul'da kar küreme ve tuzlama araçlarını yol kenarında gören vatandaşların özellikle en çok merak ettiği soruların başında "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" geldi. Meteoroloji'den gelen açıklamaya göre başta İstanbul olmak üzere 20 Ocak'tan sonra "Yurdun büyük kısmında şiddetli kar yağışı gerçekleşecek ve günlerce devam edecek" denildi.Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Tokat ile gece saatlerinden sonra İzmir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile İzmir çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, zamanla kuzeybatı kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.