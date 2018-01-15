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Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul'a 20 Ocak uyarısı! Kar yağışı günlerce sürecek

İstanbul'da beklenen kar yağışı gelmedi. Ekipler beklenen kar yağışı üzerine teyakkuza geçti ancak beklendiği şekilde bir kar yağışı olmadı. Meteoroloji'den son gelen açıklamaya göre ise İstanbul başta olmak üzere 20 Ocak'tan sonra "Yurdun büyük kısmında şiddetli kar yağışı gerçekleşecek ve günlerce devam edecek" denildi

Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul'a 20 Ocak uyarısı! Kar yağışı günlerce sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu raporları gelmeye devam ediyor. Yapılan son uyarıya göre özellikle sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor denildi.
 

KAR İSTANBUL'A 20 OCAK'TA GELECEK, GÜNLERCE DEVAM EDECEK


İstanbul'da kar küreme ve tuzlama araçlarını yol kenarında gören vatandaşların özellikle en çok merak ettiği soruların başında "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" geldi. Meteoroloji'den gelen açıklamaya göre başta İstanbul olmak üzere 20 Ocak'tan sonra "Yurdun büyük kısmında şiddetli kar yağışı gerçekleşecek ve günlerce devam edecek" denildi.


YURT GENELİNDE HAVA DURUMU


Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Tokat ile gece saatlerinden sonra İzmir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile İzmir çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, zamanla kuzeybatı kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


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