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Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul ve çevre illere kar uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin akşam saatlerine kadar hafif karla karışık yağmur, yüksek yerlerinin ise kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

26 Ocak 2018, Cuma 15:55
Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul ve çevre illere kar uyarısı! (İstanbul hava durumu)
Son dakika İstanbul'da hava durumu haberi... İstanbul'da bu hafta beklenen 'etkili' kar yağışı beklendiği kadar etkili olmadı. Yer yer İstanbul'da kar yağışı etkili oldu. Ancak Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre İstanbul ve çevresinde sıcaklığın hızlı düşüşüyle birlikte kar yağışı görülebileceği belirtildi.
 

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA


Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek. Parçalı ve çok bulutlu hava beklenen İstanbul, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin akşam saatlerine kadar hafif karla karışık yağmur ve yüksek yerlerinin kar yağışlı geçmesi öngörülüyor. 
 

ZİRAİ DON UYARISI


Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerinden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-60 Km/sa) olarak eseceği bölgede yaşayan vatandaşlardan ulaşımda aksama ve çatı uçması gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Ayrıca, zirai faaliyetlerin devam ettiği kıyı kesimlerinde gece saatlerinde yer yer hafif zirai don riski olduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. 


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