Son dakika... Meteoroloji'den uyarı! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?



METEOROLOJİDEN HAVA DURUMU İÇİN ÜÇ KRİTİK UYARI

Can Hakman

Gelengöre üç kritik nokta var. Önümüzdeki günlerde? İşte...tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre;kıyıları,ileveçevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Van, Ağrı ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar, Iğdır çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Iğdır çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, görüş mesafesinde azalama, trafikte aksama vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.: Doğu Anadolu' da beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışının Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde yoğun kar şeklinde görüleceğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı(Ulaşımda aksamalar, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.: Rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.11°C Parçalı bulutluParçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul Anadolu Yakası ve bölgenin doğusunun bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.: Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Parçalı bulutlu,doğusunda bu sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.°C, 15°CParçalı bulutlu°C, 12°CParçalı bulutlu°C, 11°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.°C, 10°CParçalı ve az bulutlu°C, 20°CAz bulutlu ve açık°C, 14°CParçalı ve az bulutlu°C, 16°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu°C, 26°CParçalı bulutlu°C, 14°CParçalı ve az bulutlu°C, 19°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu°C, 11°CParçalı ve çok bulutluParçalı çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.°C, 9°CParçalı çok bulutlu°C, 8°CParçalı çok bulutlu°C, 9°CParçalı çok bulutlu°C, 8°CParçalı çok bulutluParçalı çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluParçalı ve çok bulutlu, bölge geneli ile akşam saatlerinden itibaren bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde yoğun kar, Iğdır çevresinde kuvvetli yağmur şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.°C, -1°CParçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı°C, 10°CParçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu°C, 2°CParçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı°C, 11°CParçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurluÇok bulutlu, bölge geneli ile akşam saatlerinde Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.°C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu°C, 12°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı°C, 14°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı°C, 9°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurluOrta Akdeniz'de kuvvetli fırtına, Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), ilk saatlerde 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), gece saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de güney yönlerden 3 ila 5 (20-40 km/sa), ilk saatler kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), ilk saatler batısı kuzeybatıdan 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, ilk saatler 3,0m, doğusu 5,0m Görüş: İyi, yağış ve fırtına anında orta.VAN GÖLÜHava Durumu: Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi, yağış anında orta.