Son dakika: Meteoroloji İstanbul'a kar yağışı için saat verdi!

Sabah saatlerinde soğuk hava ve yağışla karşılaşan İstanbullular, kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor. Meteoroloji
ise İstanbul
'da kar yağışı ile ilgili açıklama yaptı.
İşte İstanbul'da beklenen kar yağışı ile ilgili Meteoroloji'nin açıklaması:
KAR İSTANBUL’A NE ZAMAN GELİYOR?
“İstanbul
'da hafta sonunda yağışların kuvvetli poyrazla birlikte genellikle hafif yağmur şeklinde görüleceği, Pazar günü akşam saatlerinde ve Pazartesi günü (15.01.2018) ilk saatlerde kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar olarak meydana geleceği ve pazartesi günü sabah saatlerinden sonra ise havanın genellikle çok bulutlu olması bekleniyor. Pazar günü meydana gelebilecek kar yağışının il merkezinde yerde kar örtüsü yapması beklenmiyor. Rüzgarın; hafta sonu kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-75 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.”
AKOM'DAN DA UYARI
Afet Koordinasyon Merkezi'
nden (AKOM
) yapılan açıklamada, "Gün içinde yerel ve hafif şekilde görülecek yağışların öğle saatlerinden itibaren sulu kar ve yükseklerde kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı hava ile birlikte rüzgarında kuzeyli yönlerden fırtınamsı rüzgar şeklinde etkili olması bekleniyor" denildi.
İşte bugün ve 5 günlük hava tahmini:
Adem Özdoğan