Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da kar yağışı başladı

YÜKSEK KESİMLERDE KAR BAŞLADI

İşte o görüntüler:

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA

AKOM'DAN DA UYARI

Adem Özdoğan

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunmuştu.Bu uyarının ardından şehrin bazı yüksek kesimlerinde kar yağışı gözlendi. Üsküdar Çamlıca’da öğle saatlerinde yağan yağmurla birlikte zaman zaman karın da yağdığı görüldü.'da hafta sonunda yağışların kuvvetli poyrazla birlikte genellikle hafif yağmur şeklinde görüleceği, Pazar günü akşam saatlerinde ve Pazartesi günü (15.01.2018) ilk saatlerde kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar olarak meydana geleceği ve pazartesi günü sabah saatlerinden sonra ise havanın genellikle çok bulutlu olması bekleniyor. Pazar günü meydana gelebilecek kar yağışının il merkezinde yerde kar örtüsü yapması beklenmiyor. Rüzgarın; hafta sonu kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-75 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.”nden () yapılan açıklamada, "Gün içinde yerel ve hafif şekilde görülecek yağışların öğle saatlerinden itibaren sulu kar ve yükseklerde kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı hava ile birlikte rüzgarında kuzeyli yönlerden fırtınamsı rüzgar şeklinde etkili olması bekleniyor" denildi.