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Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da kar yağışı başladı

Son dakika İstanbul'a kar haberi... İstanbullular bugün soğuk ve yağışlı bir güne uyandı. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur yağarken şehir merkezinde soğuk havaya rağmen yağmur etkili oluyor. Peki İstanbul'da beklenen kar ne zaman gelecek? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? İşte cevabı... 

14 Ocak 2018, Pazar 15:45
Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da kar yağışı başladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunmuştu.
 

YÜKSEK KESİMLERDE KAR BAŞLADI


Bu uyarının ardından şehrin bazı yüksek kesimlerinde kar yağışı gözlendi. Üsküdar Çamlıca’da öğle saatlerinde yağan yağmurla birlikte zaman zaman karın da yağdığı görüldü.

İşte o görüntüler:


 

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA


“İstanbul'da hafta sonunda yağışların kuvvetli poyrazla birlikte genellikle hafif yağmur şeklinde görüleceği, Pazar günü akşam saatlerinde ve Pazartesi günü (15.01.2018) ilk saatlerde kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar olarak meydana geleceği ve pazartesi günü sabah saatlerinden sonra ise havanın genellikle çok bulutlu olması bekleniyor. Pazar günü meydana gelebilecek kar yağışının il merkezinde yerde kar örtüsü yapması beklenmiyor. Rüzgarın; hafta sonu kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-75 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.” 
 

AKOM'DAN DA UYARI


Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, "Gün içinde yerel ve hafif şekilde görülecek yağışların öğle saatlerinden itibaren sulu kar ve yükseklerde kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı hava ile birlikte rüzgarında kuzeyli yönlerden fırtınamsı rüzgar şeklinde etkili olması bekleniyor" denildi. 

İşte bugün ve 5 günlük hava tahmini: 



 
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