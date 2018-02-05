Son Dakika...MHP'de Kars Belediye Başkanı ve 6 üyenin istifası istendi



MURTAZA KARAÇANTA KİMDİR?

Serap Belovacıklı

MHP Genel Merkezi Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve 6 belediye meclis üyesinin istifasını istedi. Gerekçe partinin saygınlığına karşı tutum ve davranışlar olarak açıklandı.Murtaza Karaçanta, 1961 yılında Kars’ta doğdu. Emekli bürokrat, Muhasebeci ve Hesap Uzmanı, Kars Belediyesi Meclis Üyesi; Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitirdi.Sosyal Güvenlik Kurumu Kars İl Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden emekli oldu.Türk Kamu Sen İl Sekreterliği ve işyeri temsilciliği yaptı. Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesine Kars’tan ve bölgeden katkı sunmak amacı ile Kars Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği’ni kurarak, kurucu başkanlık görevini üstlendi.Kars kültür ve folkloruna hizmet etmek amacı ile Kültür ve Turizm Kars İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Kültür Turizm Derneği’nin yönetim kurulu üyeliğine getirildi.29 Mart 2009 mahalli seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Kars Belediye Meclis Üyeliği’ne seçildi. Plan-Bütçe, İmar ve Denetim Komisyonlarında görev aldı.30 Mart 2014 yerel seçimlerinde MHP’den Kars Belediyesi Başkan adayı oldu ve seçimi kazanarak Kars Belediyesi Başkanı oldu.Murtaza Karaçanta, evli ve 2 çocuk babasıdır.Ayrıntılar geliyor...