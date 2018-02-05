15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Son Dakika...MHP'de Kars Belediye Başkanı ve 6 üyenin istifası istendi

MHP Genel Merkezi Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve 6 Meclis üyesinin istifasını istedi. 

05 Şubat 2018, Pazartesi 17:50
Son Dakika...MHP'de Kars Belediye Başkanı ve 6 üyenin istifası istendi
MHP Genel Merkezi Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve 6 belediye meclis üyesinin istifasını istedi. Gerekçe partinin saygınlığına karşı tutum ve davranışlar olarak açıklandı. 


MURTAZA KARAÇANTA KİMDİR?


Murtaza Karaçanta, 1961 yılında Kars’ta doğdu. Emekli bürokrat, Muhasebeci ve Hesap Uzmanı, Kars Belediyesi Meclis Üyesi; Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitirdi.Sosyal Güvenlik Kurumu Kars İl Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden emekli oldu.Türk Kamu Sen İl Sekreterliği ve işyeri temsilciliği yaptı. Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesine Kars’tan ve bölgeden katkı sunmak amacı ile Kars Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği’ni kurarak, kurucu başkanlık görevini üstlendi.Kars kültür ve folkloruna hizmet etmek amacı ile Kültür ve Turizm Kars İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Kültür Turizm Derneği’nin yönetim kurulu üyeliğine getirildi.29 Mart 2009 mahalli seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Kars Belediye Meclis Üyeliği’ne seçildi. Plan-Bütçe, İmar ve Denetim Komisyonlarında görev aldı.30 Mart 2014 yerel seçimlerinde MHP’den Kars Belediyesi Başkan adayı oldu ve seçimi kazanarak Kars Belediyesi Başkanı oldu.Murtaza Karaçanta, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ayrıntılar geliyor...


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

TSK'dan Afrin açıklaması: 'Bir tankımız isabet aldı, personel zayiatı yok'

TSK'dan Afrin açıklaması: 'Bir tankımız isabet aldı, personel zayiatı yok'
AK Partili Başkan Ahmet Meydan partiden ihraç ediliyor

AK Partili Başkan Ahmet Meydan partiden ihraç ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalyan mevkidaşı Sergio Mattarella ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalyan mevkidaşı Sergio Mattarella ile görüştü
Çorum Belediye Başkanlığı'na Zeki Gül seçildi

Çorum Belediye Başkanlığı'na Zeki Gül seçildi
Türk Tabipler Birliği yöneticisi 4 kişi daha adliyede

Türk Tabipler Birliği yöneticisi 4 kişi daha adliyede
FETÖ'cü askerden itiraflar

FETÖ'cü askerden itiraflar
Paşa, Başbakan Yıldırım'a canlı yayınla bağlandı

Paşa, Başbakan Yıldırım'a canlı yayınla bağlandı
Diyanet-Sen, Adnan Oktar'dan şikayetçi oldu

Diyanet-Sen, Adnan Oktar'dan şikayetçi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elitaş'a Müge Anlı esprisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elitaş'a Müge Anlı esprisi
Çin Başkonsolosluğu önünde arbede çıktı

Çin Başkonsolosluğu önünde arbede çıktı
Sınırı geçmeye çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

Sınırı geçmeye çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı