Son dakika: MHP'de milletvekili adayları belli oldu

89 ADAYA VETO

BAHÇELİ BİZZAT TAHKİKAT YAPTIRDI

'CUMHUR İTTİFAKI' İÇİN SOSYAL MEDYA ATAĞI

Adem Özdoğan

21 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunulacak milletvekili aday listesinde FETÖ üyeleri, yasa dışı eylemlerde bulunanlar, yüz kızartıcı bir suçu veya sabıkası olanların yer almaması için adaylar inceleme altına alındı.Bu çerçevede özellikle aday adaylarının referanslarına yoğunlaşıldı. Referanslar tek tek telefonla arandı, teşkilatlardan da ayrıntılı bilgi istendi. Çalışmalarını tamamlayan aday komisyonu, 1815 adaydan 89'unu FETÖ, kadına şiddet, dolandırıcılık gibi nedenlerle listeye almadı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, hukukçulardan oluşan güvenlik soruşturması grubu ile Milletvekili Aday Belirleme Komisyonu'nun çalışmalarının yanı sıra bazı aday adaylarıyla ilgili bizzat tahkikat yaptırdığı öğrenildi.Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre, başvuruda bulunan 1815 aday adayı arasında, 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra dik duramayan, farklı noktalarda tavır koyan ve hatta Devlet Bahçeli'nin "tarla kongresi" olarak tanımladığı olağanüstü kongre girişimine katılanların da bulunduğu, bunların da "incelendiği ve ayıklandığı" açıklanmıştı.Seçim tarihinin 24 Haziran olarak belirlenmesinin ardından teşkilatlar bazında seçim startı verilirken, MHP Genel Merkezi'nde de seçime hazırlık çalışmaları hızlandı.Bu kapsamda sosyal medya ekibi tarafından seçim çalışmalarının ana sloganı "Cumhur İttifakı Millet Aklı" kullanıcı adıyla sosyal medya hesapları oluşturuldu. Facebook, Twitter ve Instagram'da açılan hesaplardan, Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile seçim çalışmalarına ilişkin paylaşımlarda bulunulacak.