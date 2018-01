Son Dakika...MHP lideri Devlet Bahçeli'den açıklama

"YÜZDE 10 BARAJI ÇOK YÜKSEK GÖRÜLDÜ"



"MHP'NİN BARAJ SORUNU YOK"



"BU ÖNEMLİ BİR ÇAĞRIDIR"



"MHP ADAY GÖSTERMEYECEK"



"DEVRİMCİLER HAK ETTİKLERİNİ ALMALI"

Serap Belovacıklı

Televizyondaki yanlış tartışmalardan haberdar oluyorsunuz. Oralardaki tartışmalara sabitleşmiş şahsiyetlerle yapıldığı için bu şahsiyetler bilgiyi nereden alırlar MHP'nin görüşlerini hangi gerçeklik içinde kavrarlar orasını bilemiyorum. 2018 yılı siyasette çok hareketli bir yıl olacak. Yerel yönetimler seçimi bu yıl yapılacak. Bugünkü takvime baktığımızda günü 30 Mart 2019. Diğeri ise Cumhurbaşkanlığı seçimi ve eşzamanlı olarak milletvekillliği seçimi 3 Kasım 2019'dur. 3 Kasım 2019 yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Kafalarımızda çok sorular var. Farklı yorumlar var. Sizlerden istirhamım her şeyi net olarak burada sorun. Ne cevap veriyorsam MHP'nin görüşü de odur.MHP olarak şu an Adalet Ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumurbaşkanımızla ilgili ittifak konusunda bir görüşmemiz olmamıştır. Ancak kamuoyunda tartışılan konular Sayın Cumhurbaşkanının ya da bizim gündemimize düşmektedir. İleriki günlerde görüşme talebi olursa görüşülür.Cumhurbaşkanı yoğun bizim gidip ittifak istiyoruz dememiz yakışık almaz.12 Eylül ara rejimi sonrası veya darbe sonrası Türkiye'nin yeniden siyasi yapılanma sürecine girdiği ortamda seçim mevzuatı üzerinde görüşmeler olmuş ve bazı kararlar oluşmuştur. Arzulanan neydi? 12 Eylül ruh ve felsefesini devam ettirebilecek bir siyasi yapının oluşması amacıyla bu düşünülmüştür. Bir matris düşünün, dikey kısmında 1977'nin TBMM'de temsil edilen partilerin adları yazılı; AP, CHP ve MHP. Yatay kısmında ise bilinen ve Türkiye'de uygulanan seçim sistemleridir.Türkiye genelinde yüzde 10 barajı, seçim çevrelerinde ise yüzde 20-25 barajı öngören bir barajlı sistem uygulamaya geçirilmiştir. 12 Eylül yönetiminin kadrosunda bulunan bir şahsiyet, merhum Turgut Özal Bey Anavatan Partisi'ni kurmak suretiyle siyasi hayata girmiştir. Seçim sonucunda MHP ve Milli Selamet Partisi dışında partilerle bir sonuç alma gayretine girilmiş ve sonuç alınmıştır. O zaman yüde 10 çok yüksek görülmüştür. Seçim çevrelerinde de 20-25 gibi çok ağır baraj konulmuştur.Seçim sistemine ittifakın nasıl yapılacağına dair maddelerin konulması gerekir. MHP çok prtaik bir çözüm olarak üzerinde tartışılması mümkün olan bir yaklaşımı ortaya koymuştur. Yüzde 10 barajı ağır bir barajdır. Bu ifadeyi kullanır kullanmaz 'MHP barajı aşamama endişesine sahiptir' dediler. Neye göre yorum yapıyorsunuz? Sanki yeni kurulmuş 15 günlük parti barajı aşabilecek ama 'MHP aşamayacak' gibi ters bir yorum içerine giriyorlar. MHP'nin baraj diye bir sorunu yoktur. Bu haksızlıktır.MHP diyor ki 'Seçim kanununda acaba bir ittifak kavramı olabilir mi?' bunun sorusunu soruyor kamuyounda tartışılmasını istiyor. Hem kalakacaksınız bir 'Hayır' kampanyasının önderi olduğunuzu söyleyeceksiniz gerçekleşmesi için de yasal olmayan yollarla ittifak arayışına gireceksiniz. Partilerin siyasi kimliği ortadan kalkmadan seçim haklarını kaybetmeden ittifak olmalı. Bu önemli bir çağrıdır. Cumhurbaşkanlığı halk tarafından seçildikten sonraki uygulamalarda her olayı yakından izleyen MHP Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin önemli olacağı vurgusuyla MHP bir çağrıda bulunmuştur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi TBMM'de kabul edilmiştir sonra referanduma gidilmiştir orada da 'evet' çıkmıştır. Efendim referandum yüzde 49 ile yüzde 51 diyorlar. Olabilir. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi vardır. Cumhuriyet tarihinin 3. evresi oluşmuştur.MHP Cumhurbaşkanlığı adayı göstermeyecektir. Anayasada beraber hareket ettiğimiz parti ile beraber sonuç almak Türkiye'nin hayrına olacağı inancındayız. Herhangi bir sebeple Sayın Erdoğan aday olmaktan vazgeçerse başka gerekçeler ortaya konur böyle bir yola girmek istemiyorum derse kendisinin bileceği iştir. Yenikapı'da başlayan ruha MHP sahiptir. Türkiye'de yeni bir kapı açılmıştır. Bu yapının devamı açısından MHP Türkiye'nin geleceğini dikkate alarak, birliğini dikkate alarak, yurt içi yurt dışındaki kaosları dikkate alarak yeni bir sürece girilmişse Cumhurbaşkanlığı seçimi veya milletvekilliği seçiminde bu yola hareket edecektir. Düşüncemiz Cumhur ittifakıdır. Başkaları gibi bir 'aday olacağız sonradan genel kurulda tartışırız' gibi kamuyounu 8 yapmaya çalışan ortama sürüklemeye gerek yoktur. MHP ittifak olursa ittifak yoksa kendisi olarak seçime girer.MHP bugünkü siyasi iktidara tam destek vermektedir. Terörün kökü kazınmalıdır. Bu PKK terörü için geçerli olduğu kadar FETÖ terörü için de geçerlidir. 15 Temmuz Türkiye açısından bir yüz karasıdır. Buna sebep olan her unsur yargı önünde hesap vermelidir. FETÖ'nün başı Amerika'dadır. Amerika müttefik olarak Pensilvanya'yı Türkiye'ye göndermelidir. Bunun dışında Amerika'nın takip ettiği yol yol değildir. Amerika Türkiye'yi dost olarak görüyorsa Ortadoğu politikasında Türkiye ile samimi bir işbirliği içinde olmalıdır.MHP'nin barajı aşamama gibi bir meselesi yoktur. MHP inandığı yolda yoluna devam etmektedir. Ancak sadece bizimle alakalı değil Türkiye'de barajın her partiye sıkıntısı var. Belli olunca arkadaşlarımız kendi aralarında az oy aldım çok oy aldım diye tartışacak. Hazineden partiler yardım alsın. MHP bugüne kadar holdinglere el açmayan tek partidir.MHP üzerinde çok büyük oyunlar var. Bunlar yeni değil. MHP var oluş gayesini sürdürdüğü sürece üzerinde küresel güçlerin iç ve dış odakları önemli oyunlar oynayabilir. Eğer bir gün birileri MHP ile uğraşmaktan vazgeçerse biliniz ki MHP misyonunu kaybetmiş sıradan bir parti haline gelmiş uğraşmaya gerek yoktur. Benim inancıma göre MHP dualı bir partidir. Bazen Allah MHP'yi korur. İYİ Parti diye bir partiyi kurar sepetin içine doldurur 'haydi güle güle' der.Bizim hazine yardımı konusunda bir şeyimiz yok. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiği anda MHP kimin Cumhurbaşkanı olmasıyla alakalı önceki sözlerinin arkasında durararak Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğunda kuracağı hükümetin içerisinde 'Biz size destek verdik şu kadar koltuk isteriz' gibi bir ahlak dışığın partisi olamaz. Nasıl kuracağı kendisnin bileceği iştir. Destek verdik diye hala koalisyon devam edermiş gibi sağdan soldan sapmaları kabul etmez. Cumhurbaşkanına da bunu tavsiye ederim. MHP'nin hiç bir şart altında hükümetin oluşması sırasında bir talebi olamaz, olanlara da çok sert cevap verir.Erken seçim doğru değil. Türkiye'nin normal sürece geçinceye kadar onu gölgeleyecek bir yola sapmak mümkün değildir. Tekar 'Parlamenter sisteme dönerim' diyor. Nasıl döneceksin? 400 milletvekiliyle. Sisteme dönene kadar 400 milletvekiliyle Cumhurbaşkanı sen ol sistemi neden zedeliyorsun?Sayın Abdullah Gül bey AK Parti'de özel ve önemli bir yeri olan şahsiyettir. Kademe kademe yükselmiştir. Türkiye'nin bugünkü konjonktüründe Cumhurbaşkanlığı hükümet sürecine geçiş sürecinin sağlıklı olmasına herhangi bir yanlışı yaşamaması lazım. 'Adayım' demesi izah edilecek bir durum değildir. Sağın solun dolduruşuna gelmesin.Her türlü tartışmadan sıyrılmak için yüzde 12 olsun. Başka türlü ne söylesem MHP'yi yerden yere vuracaksınız.Türkiye'nin normalleşmesini istiyoruz. Siyasi üslubu çirkinleştirecek laflardan kaçınmakta yarar var. Terör ve FETÖ ile mücadelede kararlılığımız ortaya koymakta yarar var. Bu kaos Türkiye'yi bir kargaşaya yöneltirse bundan kimse yararlanamaz. FETÖ'nün bütün unsurlarıyla kökünden kazanması lazım.Bir anayasa değişikliğinde 12 Eylül konseyinden hesap sormak noktasında bir adım atıldı ve değişikliğe gidildi. 4 Nisan'da Adalet Sarayında dava başlatıldı. 4 Nisan rahmetli Alparslan Türkeş beyin anma töreninin yapıldığı gündür. 4 Nisan'da en az on binler Beştepe'de toplanmıştır. Ama aynı gün Sıhhiye'de 12 Eylül'ün davası gösülmektedir. Gecenin saat 3'ü. Beştepe'den Sıhhiye'ye gidecek hangi yol varsa o yolun tutulmasını söyledim. Bütün güzergahlar ülkücü gençlik tarafından talimatımla kontrol altına alınmıştır. Devrimci unsurla 200'ü aşkın geldiler. İleri geri konuşamlar oldu. 'Paşalar burada maşalar nerede' Maşalar dedikleri MHP. Büyük hukukçular MHP'ye müracaat ediyorlar 12 Eylül'ü hazırlayan unsurlardan da hesap sorulsun diye. Sol anafaktörden kurtulmalı devrimciler bana göre hak ettiklerini almaldır.Ülkücülerin kesinlikle sokakta olmamaları gerekir. Türkiye'yi karıştırmak isteyen hiç bir gayri milli unsur uyumaz. Türkiye 24 saat uyanık kalmak mecburiyetindedir.Zaten beraberler bir ittifak yapsınlar. CHP, İP, HDP onlarla yapsın. Yüzde 49'a sahip çıkıyorsun da bunu yasal hale dönüştürmekten neden kaçıyorsun? Bu ittifaklaşma cepheleşmeyi de önler. Kutuplaşmayı da önler. Yasal zemine çekmekte yarar var. Bizim için söylemiyorum. Bu kadar 5 benzemez bir araya geliyorsa bunları kağıda bağlamak lazım.