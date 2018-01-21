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Son Dakika...MHP lideri Devlet Bahçeli'den açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da basın mensuplarına açıklama yaptı. Bahçeli Afrin harekatıyla ilgili, "Ya Afrin yıkılsın ya da teröristler yakılsın" dedi. 

21 Ocak 2018, Pazar 13:09
Son Dakika...MHP lideri Devlet Bahçeli'den açıklama
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısının kapanış oturumunda açıklamalarda bulunuyor.

İşte satır başları...

 Dünden bugüne tutarlıyız, kararlıyız. Ellerini ovuşturanlar boşuna beklemesin. MHP siyaseti ülkenin gerçeklerine göre yapar. 

Türkiye'yi yeni bir hükümet sistemiyle garantiye almalıydık.

AK Parti ile tarihi nitelikli bir işbirliği sonucunda 18 maddelik bir anayasa değişikliğinde anlaştık. Aziz milletimiz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine destek verdi. Türkiye düşmanları, melun fasıklar bunu hazmedemediler.

12. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı aday olması durumunda destek olma kararımızı cümle aleme duyurduk.

Niye? Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini inşa eden partilerin seçime ittifakla girmesinin kaçınılmaz bir zaruret olduğunu kararımızı fedakarlık imbiğinde damıtarak açıkladık.

Bizde var olan Türk ve Türkiye sevdasıdır.


"NE YAPIYORSAK MİLLETİMİZİ KORUMAK İÇİN"


MHP sabırlı, sağduyulu siyaseti her şartta muhafaza eder hale gelmiştir. Ne yapıyorsak milletimizin tarihini korumak içindir. Türkiye'yi emniyetli ve istikrarlı bir şekilde dengede tutmayı amaçlıyoruz. Teslimiyet diyenlere, tavize yanaşanlara milli mukavemeti hatırlatıyoruz. Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle şimdi yeni şeyler söylemek lazımdır. Milli mutabakatta birleşenler tarihin yüz aklarıdır. 

Güney sınırlarımızda bir terör koridoru açma amacıyla sürdürülen şirret faaliyeti şu an için en yakın terör faaliyetidir. Suriye'deki ağır sorunların müsebbibi ABD'dir. 

Aynı anda hem dost hem düşman olmak hangi demokratik erde ve ortaklıkla tanımlanacaktır?

PKK sınırlarımızda destek ve himaye görmektedir.  Türkiye şu anda sınırlarımızın diğer yakasından kaynaklanan muazzam bir tehdit dalgasına muhataptır.  Türkiye muazzam bir bir tehdit dalgasına muhataptır.


"AFRİN'DE ANKARA'NIN KUYUSU KAZILMAKTADIR"


Afrin'de Ankara'nın kuyusu kazılmaktadır. Münbiç ise terör koridorunu Akdeniz'e ulaşması için son derece önelidir.

Afrin sınır güvenliğimizin güvence altına alınması için temizlenmesi gereken bir yerdir.

PKK'lı caniler Münbiç'ten sökülüp atılırsa hainlerin Suriye'de barınma ihtimali kalmayacaktır.


"YA AFRİN YIKILSIN YA DA TERÖRİSTLER YAKILSIN"


Terör örgütü PYD/PKK'ya, Afrin'in tabut, arkasından sırayı alacak Münbiç'in mezar olması yegane ve sonuna kadar desteklediğimiz milli hedeftir. ABD'nin operasyonel ortağının kökü kazınmalıdır. Ya Afrin yıkılsın ya da teröristler yakılsın.

Milliyetçi hareket gerek görülürse binlerce gönüllüsüyle Afrin'in boğazına çökecektir. Yetmedi Münbiç'e sel gibi akacaktır.


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