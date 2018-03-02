15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Son Dakika...MHP lideri Devlet Bahçeli'den Afrin açıklaması

Son Dakika...MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Afrin'le ilgili açıklama yaptı. Bahçeli,  "Afrin'de Türkiye Cumhuriyeti'nin İstiklali savunulmaktadır" dedi.

02 Mart 2018, Cuma 15:45
Son Dakika...MHP lideri Devlet Bahçeli'den Afrin açıklaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Afrin'le ilgili açıklama yaptı. Bahçeli şunları söyledi:

Afrin’de Türkiye Cumhuriyeti’nin istiklali savunulmaktadır. Afrin’de milli onurumuz, milli güvenliğimiz, egemenlik haklarımız müdafaa edilmektedir. Unutulmamalıdır ki beka için, bayrak için, mukaddes ve mukadderat için şehadet şerbetinden içmeye kalbi vatan sevgisiyle çarpan herkes, hepimiz varız, kuşku yok hazırız. YPG'nin koruyucu zırhı ABD'nin, Türkiye'ye kibirli ve ikiyüzü bir tavırla parmak sallaması, tam anlamıyla garabettir. Doğu Guta'da ilan edilen ateşkesin Afrin'i de kapsadığını iddia etmek PKK ağzı, YPG dili savrulma halidir. Afrin sokak sokak, ev ev temizlenecek teröristlerin beli kırılacaktır. 
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Erzurum'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Erzurum'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika Afrin'de son durum! Dakika dakika Afrin operasyonu

Son dakika Afrin'de son durum! Dakika dakika Afrin operasyonu
Şehit Mehmet Dinek: Anne buralar çok sisli, dumanlı

Şehit Mehmet Dinek: Anne buralar çok sisli, dumanlı

Zeytin Dalı Harekâtı şehidinin cenazesinde küçük kardeşi yürekleri dağladı

Zeytin Dalı Harekâtı şehidinin cenazesinde küçük kardeşi yürekleri dağladı
Çorum'da polis merkezinin önüne bırakılan valizler panik yarattı

Çorum'da polis merkezinin önüne bırakılan valizler panik yarattı
Yiğit Bulut: Çekya diye bir şey yok, onun sahibi Almanya

Yiğit Bulut: Çekya diye bir şey yok, onun sahibi Almanya
Son dakika! İşte Amerika'nın eğittiği YPG'nin terör ordusu fotoğrafları...

Son dakika! İşte Amerika'nın eğittiği YPG'nin terör ordusu fotoğrafları...
Gözaltına alınan DEAŞ'lıların bilgisayarından çocuk pornosu çıktı

Gözaltına alınan DEAŞ'lıların bilgisayarından çocuk pornosu çıktı
2 Yunan askeri yanlışlıkla Türkiye'ye geçince gözaltına alındı! Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevkedildi

2 Yunan askeri yanlışlıkla Türkiye'ye geçince gözaltına alındı! Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevkedildi
Şehitlere hakaret! Rezil mesajlar için soruşturma başlatıldı

Şehitlere hakaret! Rezil mesajlar için soruşturma başlatıldı
Terör uzmanı Abdullah Ağar Zeytin Dalı Harekatı'nda dün çıkan çatışma anını anlattı

Terör uzmanı Abdullah Ağar Zeytin Dalı Harekatı'nda dün çıkan çatışma anını anlattı