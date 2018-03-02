Son Dakika...MHP lideri Devlet Bahçeli'den Afrin açıklaması

Serap Belovacıklı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Afrin'le ilgili açıklama yaptı. Bahçeli şunları söyledi:Afrin’de Türkiye Cumhuriyeti’nin istiklali savunulmaktadır. Afrin’de milli onurumuz, milli güvenliğimiz, egemenlik haklarımız müdafaa edilmektedir. Unutulmamalıdır ki beka için, bayrak için, mukaddes ve mukadderat için şehadet şerbetinden içmeye kalbi vatan sevgisiyle çarpan herkes, hepimiz varız, kuşku yok hazırız. YPG'nin koruyucu zırhı ABD'nin, Türkiye'ye kibirli ve ikiyüzü bir tavırla parmak sallaması, tam anlamıyla garabettir. Doğu Guta'da ilan edilen ateşkesin Afrin'i de kapsadığını iddia etmek PKK ağzı, YPG dili savrulma halidir. Afrin sokak sokak, ev ev temizlenecek teröristlerin beli kırılacaktır.