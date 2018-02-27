Son Dakika... MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP'ye sert sözler



"HOLLANDA KENDİ GEÇMİŞİNİ OYLASIN"



"CEPHELEŞMEYE YER YOKTUR"



"BİZ CUMHUR DEDİK SİZ CÜMBÜŞ DEYİN"



"CHP'NİN OYLARI TÜKENMİŞTİR"



"ESAD SURİYE'DEKİ HAKİMİYET ALANINI GENİŞLETMEYE ÇALIŞIYOR"



"SALİH MÜSLİM'İN YAKALANMASI UMUT VERİCİ"

Serap Belovacıklı

Zulmü rehber yapmış barbarın akibeti her daim bellidir. Kim mazlumların bedduasını alırsa masumların hakkını çiğnerse sonu acıklı bir felakettir. Elbette zalimin ezeli ebedi düşmanı Allah'tır. Zulme rıza da zulümdür. Türk milleti çok haksızlığa uğramış çok zulme maruz kalmıştır. Bunlardan en acısı 26 Şubat 1992'de Hocalı kasabasında yaşanmıştır. 26 yıl önce Hocalı'nın oluk oluk kanı dökülmüştür. Ermeniler barbarca saldırmışlardır. Resmi verilere göre 613 silahsız savunmasız kardeşimiz şehit edilmiştir. Katledilen soydaşlarımızın çoğu üst üste yığılıp ateşe verilmiştir. İnsanlığın gözü önünde soykırım suçu işlenmiştir. En vahşi cinayetler Hocalı'da yaşanmıştır. Soykırım suçunu ve suçlularını yargılayacak uluslararası mahkemeler bellidir. Ermeni katiller Rus askerleriyle birlikte soykırım suçunu kasten işlemişlerdir. Şu güne kadar Hocalı'nın kanı yerde kalmıştır. Soykırımcılar hesap vermemiş vermeyi akıllarından bile geçirmemiştir. Hocalı soykırımında parmağı olan alçaklar Ermenistan siyaset hayatında önemli görevlere yükselmişlerdir. Devlet Başkanı Sarkisyan bunlardan biridir. Hocalı'yı planlı hedef alıp sivilleri hedef alanların infazların bir numaralı faillerinin mahkeme önüne çıkarılmaması rezalettir. Ermenistan işgali hala sürmektedir. Hepimiz Ermeniyiz sloganı atanlar Hocalı katliamının şakşakçılarıdır.Hollanda parlamentosunun 1915 olaylarını soykırım olarak kabul etmesi hukuken anlamı olmayan ilkelliktir. Hollanda'nın Türkiye aleyhtarı tavrı gaflet değilse kesinlikle cehalettir. Hollanda parlamentosu Türkiye'den önce kendi geçmişini oylamalıdır. Soykırım iddialarının bizim nezdimizde hiç bir hükmü yoktur. Soykırım soysuzların mesleğidir. Geçmişimiz tertemizdir geleceğimiz pırıl pırıl parlamaktadır. Tavsiyem odur ki, Hollanda soykırım suçlusu arıyorsa Hocalı'ya baksın yetmezse dönsün kendi suçlarını birer birer itiraf etsin.Türkiye Azerbaycan'ın haklı davasının yanındadır. Biz ne Karabağ'dan vazgeçeriz ne de haklı davamızdan döneriz. Biz farklı devletlere dağılmış olsak da tek bir milletiz güçlü bir aileyiz büyük Türk milletiyiz.Ülkemiz 16 Nisan halk oylamasıyla adaletin temin edileceği bir yönetim sistemine kavuşmuştur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine onay vermiş geleceğini tayin etmiştir. 16 Nisan bir milattır. Yeni sistemde kutuplaşma ihtimali en aza indirilmiştir. Türkiye'nin tehditlerle boğuştuğu dönemde siyasetin kavgaya sapmasını makul göremeyiz. Mevzubahis vatandır. Cepheleşmeye ters düşmeye yer yoktur. MHP ile AK Parti'den 3'er üyenin katılımıyla teşkil edilen milli mutabakat komisyonu çalışmalarını tamamlayarak 26 maddelik kanun teklifini TBMM'ye sunmuştur. Hazırlanan kanun teklifiyle ittifakın ünvanı pusulada üste yazılacaktır. Cumhur ittifakı cumhuriyetin iradesidir. Varsın başkaları FETÖ ittifakından medet umsun. Varsın başkaları PKK/PYD ittifakına umut bağlasın. Biz alayını sudan çıkmış balığa çevireceğiz.Biz ittifak dedikçe CHP kabuslar görmeye başlamıştır. Biz Cumhurun ittifakından bahsettikçe PKK/PYD'ye güvercin taklaları atmışlar FETÖ'ye selam çakmışlardır. HDP ile al takke ver külah ilişkisi içine girmekten çekinmemişlerdir. Bunlara kalsa FETÖ ihanet örgütü değildir. Zira ellerinde istihbarat raporu yoktur. Bunlara kalsa 15 Temmuz darbesi yok 20 Temmuz darbesi var. Biz devlet diyoruz bunlar Pensilvanya'ya Kandil'e imdat çağrısı veriyor. Utanmaları yok yalanları çok. CHP'liler titriyor ipsizler terliyor HDP'liler telaşlanıyor. Korkunun ecele faydası yoktur. Cumhur İtifakı 2019'da tarih yazacak sandığı bunlara dar edecektir. İttifak diyoruz CHP ve yedekleri koalisyon uydurmasıyla ayağımıza çelme takmaya çalışıyor. İttifak ve koalisyon farkını bilmeyene ne yapsan boştur. İttifaksa buyrun siz de yapın. Biz cumhur dedik siz de cümbüş deyin.Size ittifak yapmayın diyen var mı? Biz seçim barajıyla ilgili düzenleme yapılmalı dediğimizde baraj sorunu yaşadığımızı söyleyerek düştükleri hazin duruma ne diyecekler? CHP bu teklifiyle oylarının sıfırlandığını mı fark etmiştir? Seçim barajı sıfırlansın diyenler partilerinin eridiğini mi görmüşlerdir? Görünen o ki CHP'nin umutları tükenmiştir. Hazım zorlukları çektikleri milli iradedir. Cumhur ittifakının yanına başka isimler takarak lekelemeleye çalışanların yaptıkları bellidir. Cumhur ittifakının kazananı Türkiye'dir.Artık ay yıldızlı bayrağımızın Afrin'e dikilmesinin zamanı gelmiştir. Kuzey ve Batı cepheleri birleştirilmiştir. Dostlar sevinirken düşmanlar kahrından çatlamaktadır. Milletin azim ve kararlılığıyla başlayan Zeytin Dalı Harekatı sonuna kadar sürecektir. Zafere olan inancımız tamdır. Afrin'e yıldırımlar gibi girelim teröristleri kazdıkları çukurlara gömelim.PKK/PYD son kozlarını sergilemektedir. Esad ise sivil ve masumlara ölüm saçmış bomba yağdırmıştır. BMGK da 1 aylık ateşkes kararı almıştır. Esad zulme devam etmektedir. Terör örgütleriyle kanlı bir pazarlık içindedir. Geride bıraktığımız hafta Afrin'e girmeye çalışan konvoy nokta vuruş hassasiyetiyle imha edilmiştir. Esad Afrin'i terörden temizlemek için gelecekse mesele yoktur. Fakat kahramanlarımıza saldırmayı planlıyorsa göreceği Türk milletinin ateşten gömleğidir. Görüldüğü kadarıyla Esad rejimi PKK/PYD ile sürdürdüğü pazarlıkla Suriye'deki hakimiyet alanını genişletmeye çalışmaktadır.PYD'nin elebaşı kırmızı bültenle arama kararı gereğince Prag'da yakalnmıştır. Terörist Salih Müslim'in yakalanması umut verici bir gelişmedir. Kandil elebaşları teker teker tutuklanıp yaka paça mahkemeye çıkarılmaldır. FETÖ'nün elebaşının da döktüğü kanlar ödetilmelidir. Sorgulanması gereken husus ise aynı teröristin diğer Avrupa ülkelerinde bulunmuş olmasıdır. Türkiye güçlüdür hainlere müsamaha göstermeyecektir.