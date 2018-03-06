Son Dakika... MHP lideri Devlet Bahçeli'den cinsel istismar düzenlemesiyle ilgili açıklama



"NE ARA BU KADAR SAPIK TÜREDİ?"

İlahiyatçı Nurettin Yıldız'dan bir skandal daha: Kadınlar kocalarından dayak yedikleri için şükretmeli

Bahçeli açıklamalarına şöyle devam etti:



"4 STRATEJİK SAFHA VAR"



"ESAD BEBEKLERE BOMBA ATIYOR"



"AMAÇ TERÖR DEVLETİ KURMAK"



"ALMANYA HAİNİ ÜLKEMİZE VERMELİDİR"

Serap Belovacıklı

Kadın haklarıyla ilgili herkes yorumlarını paylaşıyor. Aynısı ülkemizde de meydana geliyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle çok fazla toplantı münakaşa yapılacağı bellidir. Biz kadını nasıl tarfi etmeliyiz? Neyin mahcubiyetini yaşamalıyız? Eksilmeyen cinayeti mi, şiddeti mi? En bariz ayıp kadının bir insan olduğu gerçeğinin unutuluyor oluşudur. Mevalana diyor ki 'Gönül yıkmak Kabe yıkmaktan daha büyük günahtır.' Peki yıkımı nasıl ayağa kaldıracağız, psikolojik fiziksel şiddete uğrayan kadına ne diyeceğiz? Bu yılın Ocak ayında 27 Şubat ayında 48 kadın cinayeti yaşanmıştır. Getirilen cezalar sonuna kadar uygulanmalıdır. İstismarcıların hesabı görülerek iyi hal falan dikkate alınmamalıdır.Meczubun birisi çıkıyor kadınlara kocalarından dayak yedikleri için şükretmeleri tavsiyesinde bulunuyor. Asansöre yabancı erkekle kadının binmesinin sakıncalarından utanmadan bahsedebiliyor. Ne ara bu kadar sapık türedi? Yaşanan felaketler kadar iç gündeme yansımayan mağduriyetler olduğu kuşku götürmez bir gerçektir. Kadın demek insan demektir. Kadın vatandır, ailedir, gelecektir. Hapisse hapis, idamsa idam, hadımsa hadım neyse gereği yapılmalıdır.Bir devlete sahip olmak basit değildir. Görev ve sorumlulukları vardır. Sevr hayaleti adeta peşimizden geliyor. Müstevliler Çanakale'de olduğu gibi yine mevzileniyor, yine silaha fitneye sarılıyor. Bugünün ciddiyetini kavramalıyız. Kahramanca duruş göstermekten, çilelere meydan okumaktan başka seçeneğimiz kalmadı. Zeytin Dalı Harekatı tebrik edilecek bir başarıyla inşa edilmektedir. Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 stratejik safha vardır. Birincisi, sınır hatlarının kesilmesidir.İkinci safha Afrin'in kuşatmaya alınması. Bu da gerçekleşmiştir. Çok sayıda terör barınağı mevzi ve araç gereci ima edilmiş açılan tüneller teröristlerle beraber yok edilmiştir. Üçüncü stratejik safha Afrin'e çıkılan tüm yollarda kontrolün sağlanması. Dördüncü safha Afrin'e girilmesi terörden arındırılması amaçlanmaktadır.Esad konvoyun kendi güçlerine ait olduğunu ifşa etmiştir. Suç ortakları belirginleşmiştir. Türkiye Afrin'deki masumların can güvenliği için mücadele halindedir. Canilerin köstebek gibi oraya buraya kaçışı nafiledir. Sivilleri kalkan yapan hainler 4 yıldır bölge halkında zulmetmektedir. Esad hangi yüzle konuşmaktadır? Halep'te ne yaşanmışsa Doğu Guta'da aynısı yaşanmaktadır. Esad bebeklere bomba atmaktadır. İnsanlığın gözü önünde katliam yapmaktadır. BM en az 30 gün süreyle ateşkes ilan etmişti. Hedefi Esad rejimin bir haftada yüzlerce sivilin katletmesinin durdurulmasıdır. Durdu mu, hayır. Ateşkesten sonra 87 kez varil bombalı saldırı düzenlenmiştir.Okuduğunu anlama özürlüsü ABD'liler kararın Afrin'i kapsamadığını iddia ettiler. Türkiye kararı yeniden okusun dediler. İlk emir 'oku'dur bunun gereğini yerine getiriyoruz. Türkiye Afrin'de bir savaşın tarafı değildir. Milli güvenliğimiz tehdit eden terörizmle mücadele ediyoruz. Terör örgütü PKK/PYD'yi Fırat'ın doğusuna konuşlandırmakla huzur mu sağlanacağı tahmin edilmektedir? Bu işin doğusu batısı yok. Amaç Türkiye'ye askeri diplomatik yolla yormak pazarlık iklimini yeşertmek terör devletini kurmaktır. Afrin'de son hain yok edilesiye kadar durmak tercih dışıdır. ABD'ye sesleniyorum,dolambaçlı yollara girmeden düşmansanız adam gibi düşman olun, ya olduğunuz gibi görünün ya göründüğünüz gibi olun. Kıvırmayın, kaçmayın, böyle ayak oyunlarına tevessül etmeyin. Türkiye haklı hukuki meşru bir duruşla bekasını savunmaktadır. Rahatsız olanlar PKK/PYD/YPG ile aynı çizgide olanlardır. Çevremizde kim kime dost belli değildir. Şartlar dakikada değişmektedir. Biz sağlam duralım.Bunun yanısıra Rusya'da Putin'in dünyanın her yerini vuracak füze yapıldığını duyurması geleceğin karanlık olacağına işaretttir.ABD lafa gelince müttefiktir. Vaad ediyor yapmıyor. NATO ise adeta ölü balık taklidi yapıyor. Terörist (Salih Müslim) Çekya'da tutuklanıp serbest bırakılmıştır. Çekya terörizme destek vermiştir. Türkiye de teröristin iadesini Almanya'dan resmen istemiştir. Almanya Türkiye ile ilişkilerinde yeni bir sayfa açmak istiyorsa çare bellidir çözüm yolu Çekya'da hayatını kurtaran hainin ülkemize verilmesidir.ABD Büyükelçiliğinin güvenlik tehdidi nedeniyle kapatılması akıllara pek çok soru işareti getirmişti. Ortada alavera dalavera yoksa silah geri tepmiştir.MHP 12. Olağan Büyük Kurultayını 18 Mart'ta Ankara'da gerçekleştirecektir. Cumhur İttifakı dedik 2019'un belirsizliklerinin ortadan kaldırılmasına ortak olduk. Biz Cumhur İttifakı diyoruz Türkiye'ye düzenlenen küresel suikastin karşısında tarafımızı gösteriyoruz. Bu kurultay zalimleri korkutacaktır.