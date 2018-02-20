Son Dakika... MHP lideri Devlet Bahçeli'den cinsel istismar haberlerine çok sert açıklama



"PARTİ OLARAK HER DÜZENLEMEYE DESTEK VERECEĞİZ"



"HİLAL İLE HAÇ KARŞILIKLI MEVZİLENDİ"



"BUNLAR YPG'YE MEFTUNDUR"



"ESAD AFRİN'E GİRERSE SONUÇLARINA KATLANIR"



"BEYAZ SARAY SURİYE'NİN BÖLÜNMESİNİ HEDEFLEMİŞTİR"



"YARIN MİLLİ İTTİFAKIN BOYUTU HAKKINDA BİLGİ VERİLECEK"

Serap Belovacıklı

Bekanın çöküşü yalnızca güvenlik duvarlarının yıkılmasıyla gerçekleşmezAhlak sönerse beka silinir gider. Böylesi bir zillete tahammül edemeyiz. Milli ruh demek milli ahlak demektir. Adana ve Antalya'da vuku bulan çocuk istismarları herkesi infiale sürüklemiştir. İnanıyorum ki milletimizin tamamı çocuklara yönelik cinsel saldırılara beddua ile tepki göstermişlerdir. Çocukları istismar edilmiş bir milletin gelecek ülkülerinden nasıl bahsedelim? Şu anda hala istismara maaruz kalan çocuklarımızla ilgili endişe ve şüphelerimizi dile getirmeyi zaruri görüyorum. Bu hüsranın telafisi aciliyet arz eden bir ahlak görevidir.Gelecek nesillere karşı sorumluluklarımız sadece siyasi çalışma ve faaliyetlerle sınırlı görülmemelidir. Taciz ve cinayetleri durduramıyorsak yapılması gereken bir şey eksiktir. Nesillerimizi heba edemeyiz. Kadına el kalktığı müddetçe,çocuklarla iligli cinsel istismar suçları duyulduğu sürece demokrasiden bahis açmak deli saçmasıdır. Sapıklığın yeşerdiği sosyal bünye süratle telafi edilmelidir. Yasal düzenlemeler şu ana kadar sonuç vermemiştir. BM tarafından 20 Kasım 1989'da onaylanan sözleşme tarihte en geniş mutabakatla kabul gören insan hakları belgesidir. Türkiye 1990 yılında imzalamıştır. Çocukların yaşama hakkı, istismardan korunma hakkı insanlık vicdanının teminatı altındadır. Bu haklar çiğnenemez. Kim çocukların hakkını inkar etmeye kalkıyorsa ya anasından doğduğuna pişman edilmeli ye da darağacında boğazına yağlı urgan dolanmalıdır. Sübyancı şerefsizler iki cihanda hasmımızdır. Parti olarak yapılacak her düzenlemeye destek vereceğimizi açıklıyorum.Asırlardan beri önümüz kesilmek isteniyor. Düşmanlıkların birisi bitse diğeri başlıyor. Nice badireler bertaraf edip geldiğimiz Anadolu coğrafyası zalimlerin gözüne batıyor sürekli gündemde tutuluyor. Türk milleti meşru bir savunma bilinciyle varlığına birliğien yönelmiş düşmanca emellere kahramanca duruş gösteriyor. Hilal ile haç karşılıklı şekilde yeniden mevzilenmiştir. Zalimler terör örgütlerinin arkasına saklanarak kapanmamış hesaplarını görmek, kan dökerek ulaşma amacına kilitlenmiştir. 'Ne arıyorsunuz Afrin'de?' diyenlerle 'Afrin'e girmeyin' uyarısı yapanlar aynı beşikte ninnisi söylenen aynı süt kardeşidir.Küresel bölgesel düzeyde her türlü engellemeye rağmen Zeytin Dalı Harekatı 32.güne girmiştir. Kritik ve stratejik noktanın hainlerden temizliği devam etmektedir. 32 şehit verdik. Aziz şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoru şehadetleri mübarek olsun diyorum. CHP PM'ye seçilen şahsın 'Hayatta hiç bir şeyden tiksinmedin şehitler ölmez vatan bölünmez' sözünü ayaklarımın altına alıp çiğniyorum. Bunlar YPG'ye meftundur. Bunlar Atatürk'le yolları ayırmış Washington'a hızla dümen kırmıştır. Dünya dönüyor dönmesine de yörüngesi olmadan fırıl fırıl dönenlere ne diyeceğiz? Afrin'de olağanüstü bir beka mücadelesi sürerken cephe gerisinde fitne kuyusu kazmak bozgunculuktur. Ne yaparlarsa yapsınlar Afrin terörden mutlaka arındırılacaktır. Türk askeri girecek al yıldızlı bayrağı gururla çekecektir. Bundan kaçış yoktur. Teröristler kaçtıkları yere kadar kovalanmalıdır.Esad Afrin'e girerse sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır. Afrin Şam'ın yeni mi aklına gelmiştir? Doğrulanmasa da Esad'ın PKK/PYD ile birlikte Türkiye'ye karşı tavır alması Sruiye'nin bölünmesine açık çek görülecektir. Suriye'nin kuzeyi fiilen terör örgütleri tarafından istilaya uğramıştır. Peki Esad neredeydi? Neden tepki göstermedi? Türkiye Afrin'de bir savaşın tarafı değildir. Suriye yönetiminin Türk ordusuna işgalci demesi seviyesizliktir. Kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Toprağımızda gözü olan varsa o gözü çıkarmasını çomak sokmasını çok iyi bilir çok da iyi yaparız.Geçen hafta ABD-Türkiye arasında görüşme trafiği yaşanmış gergin ilişkileri nispeten yumuşama göstermiştir. ABD ulusal istihbarat direktörünün sunduğu raporda PYD/YPG'nin otonom bölge arayışında olduğu tespit edilmiştir. PKK'ya binlerce TIR dolusu silah yardımı yapan, 550 milyon dolar bütçe ayıran Beyaz Saray yönetimi Suriye'nin bölünmesini hedeflemiştir. ABD'nin PKK'ya bu kadar sözü geçiyorsa yıllardır saldırılara neden sesi çıkmamıştır? NATO bize sınır çizmeyi bırakmalı terör örgütlerine sesini çıkarmalıdır. FETÖ de bunların bir diğer hain kardeş örgütüdür. ABD 5 bin TIR'ın içinde PKK'lı teröristlere ciklet ve şekerleme mi göndermiştir? Türk milletinin arkasından ne işler çevrildiğinin farkındayız. Bizim karnımız vaatlere toktur. PKK/PYD'ye verilen destek kesilmeden, FETÖ konusunda taleplerimiz karşılanmadan ABD ile ilişkilerin ileri seviyeye taşınmasını beklemek saflıktır.MHP ile AK Parti arasında yapılan ittifak görüşmeleri tamamlanmıştır. Milli Mutabakat Komisyonu son toplantısını gerçekleşmiştir. Komisyon 9 defa toplanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı ile geçen Pazar yaptığımız görüşme neticesinde yapılacak yasal düzenlemelerin son şekli verilmiştir. Yarın iki partiyi temsilen iki değerli arkadaşımız ittifakın boyut ve muhtevası hakkında bilgi vereceklerdir.